Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент

Компания MediaTek, в 2020 г. выбившаяся в лидеры по объемам поставок процессоров за счет хитрых махинаций и обогнавшая Qualcomm, в начале 2022 г. проиграла ей по объему выручки. Qualcomm удостоилась первого места, а MediaTek не досталось даже второе – она смогла удержаться лишь на третьем, пропустив вперед Apple.

Qualcomm снова в лидерах

Компания MediaTek, производитель мобильных процессоров, потеряла лидерство на этом рынке, которое удерживала с 2020 г. По данным исследовательской компании CounterPoint Research, она откатилась даже не на второе, а на третье место, а ее доля рынка резко сократилась.

Сравнение компаний исследователи проводили по объемам выручки. Их отчет не содержит данных о количестве отгруженных чипов, но учитывает доходы от реализации модемов связи. Тайваньская MediaTek весь 2021 г. лидировала именно по поставкам процессоров, но отрыв от американской Qualcomm был минимальным.

В I квартале 2022 г. лидером стала американская Qualcomm – на ее долю пришлось 44% всего объема выручки на рынке мобильных процессоров. За ней следует Apple с 26-процентной долей. Тайваньская MediaTek замыкает первую тройку с результатом 19%.

Несмотря на все свои усилия, MediaTek зарабатывает в разы меньше Qualcomm, и ничего не предвещает изменений

Напомним, что MediaTek сумела добиться успеха, в том числе, благодаря обману. Она годами искусственно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках, чтобы те показывали результаты, не уступающие, а иногда и превосходящие достижения чипов Qualcomm.

Показатели растут

Выручка Qualcomm за I квартал 2022 г. достигла $6,3 млрд. В сравнении с аналогичным периодом 2021 г. ее рост составил 56%.

MediaTek завершила первую четверть 2022 г. с 29-процентным ростом выручки, что не идет ни в какое сравнение с успехами ее американского конкурента. Если Qualcomm делала ставку на чипы верхнего сегмента и на дискретные модемы сотовой связи, то основную выручку MediaTek принесли процессоры среднего уровня. Впрочем, релиз 4-нанометрового флагманского процессора Dimensity 9000 в ноябре 2021 г. тоже повлиял на показатели компании.

Что касается Apple, то аналитики CounterPoint Research не вдаются в подробности о динамике ее выручки. С их слов, компания заняла второе место за счет повышенного спроса на смартфоны iPhone 13, но при этом помогла Qualcomm захватить лидерство за счет закупок у нее модемов для iPhone 12 и 13.

Аутсайдеры рынка

В отчете CounterPoint Research упоминаются еще шесть производителей мобильных процессоров, но их суммарная доля глобальной выручки составляет всего лишь 11%. Четвертое место занимает ушедшая из России в марте 2022 г. компания Samsung со своими процессорами Exynos и 7-процентной долей. Авторы отчета констатируют снижение этого показателя, но не уточняют, как сильно он упал. С их слов, во всем виноваты флагманский процессор Exynos 2200 и слабые продажи топовой линейки смартфонов Galaxy S22.

Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост Импортозамещение

Пятая строчка и 3-процентная доля суммарной выручки – у компании Unisoc. До 2018 г. она была известна под названием Spreadtrum, и многие годы она специализировалась исключительно на процессорах начального уровня.

На шестом месте находится компания HiSilicon с результатом в 1% от мировой выручки с продаж мобильных процессоров. Это дочернее предприятие китайской Huawei, у которого с весны 2020 г. нет возможности выпускать собственные процессоры по современным нормам производства.

В том, что «дочка» Huawei находится на последнем месте в рейтинге, повинны власти США и лично экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Более двух лет назад он запретил тайваньской компании TSMC выпускать процессоры для HiSilicon, а собственных современных фабрик у нее нет.

Падение показателей HiSilicon катастрофическое – еще год назад на нее приходилось 8% мировой выручки от отгрузки мобильных CPU. Но, несмотря на то, что все это – следствие действий американских властей, Huawei активно поддерживает антироссийские санкции.