МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц

МТС, MediaTek, Inc и Ericsson впервые в мире продемонстрировали агрегацию двух несущих в диапазоне n79 (4,8-5,0 ГГц) в пилотной сети 5G.

В результате тестирования агрегации спектра 5G общей шириной 180 МГц в сочетании с двумя полосами LTE 1800 (20 МГц) и LTE 2100 (15 МГц) достигнута рекордная для диапазона n79 в России скорость передачи данных до 2,9 Гбит/с. Новый продукт Ericsson Antenna Integrated Radio AIR 6449 Massive MIMO 64x64 с полосой 200МГц поддерживает работу во всем доступном в России в данный момент спектре n79 (4,8-4,99 ГГц)

Тесты проводились на устройстве, построенном на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200. Интегрированный в чипсет 5G-модем обеспечивает непрерывную связь, высокую энергоэффективность и совместимость с сетями 5G по всему миру независимо от используемого частотного спектра и сетевой архитектуры.

«Пока в России обсуждается вопрос с предоставлением основного частотного ресурса для коммерческих сетей 5G, МТС совместно с партнерами испытывает различные конфигурации пилотных сетей 5G во всех возможных диапазонах. Включение агрегации несущих в диапазоне 4,8-5,0 ГГц увеличит скорости и емкость наших действующих тестовых зон пятого поколения в России, а также подстегнет производителей абонентского оборудования включать поддержку этого диапазона в своих устройствах», - отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Совместная работа MediaTek с компаниями МТС и Ericsson открывает новые горизонты для развития 5G в России. Серия чипсетов MediaTek Dimensity работает с любыми стандартными диапазонами частот New Radio и обеспечивает лучшие скорости для абонентов, а также увеличение емкости сети для операторов. Устройства на базе MediaTek доступны во всех странах, где есть сети 5G и мы работаем над дальнейшим расширением нашего присутствия в России», - сказал вице-президент и руководитель по развитию бизнеса MediaTek в Европе Паскаль Лемассон.

В марте 2021 года МТС запустила первую в России масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы, где абоненты МТС, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.

В мае 2021 года МТС запустила первую в Санкт-Петербурге масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в шестнадцати популярных местах, в том числе на территории Экспофорума, где проходил Петербургский международный экономический форум.