Линейку серверного оборудования Videomax PRO пополнили модели серии ID2 с оптимальным соотношением цена/функциональность

Компания «Видеомакс», российский разработчик и производитель серверного оборудования, расширила профессиональную линейку серверов систем безопасности Videomax PRO новой младшей серией ID2 на базе процессора Intel Xeon E (сокет 1200). Новинки ID2 оптимизированы для решения типовых задач видеонаблюдения, а также СКУД и ОПС на объектах малого и среднего масштабов и обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости. При этом цена на сервер систем безопасности ID2 до 10% ниже по отношению к более производительной и следующей по индексу серии – ID3 при одинаковых размерах архива. Стоит отметить, что на серверы систем безопасности ID2 предоставляется трехлетняя гарантия производителя. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

В рамках семейства PRO серверы с индексом ID2 на базе процессора Intel Xeon E (сокет 1200) являются самыми доступными по цене. При аналогичном объеме архива, стоимость модели платформы сервера Videomax-IP PRO ID2 до 10% ниже в сравнении с ценой на устройства Videomax-IP PRO ID3 с процессором Intel Xeon Silver. Появление в линейке Videomax PRO серверов серии ID2 позволило не только снизить стоимость оборудования, но и оптимизировать платформу для решения типовых задач систем безопасности, для которых производительность серверов серий ID3 и выше могла бы быть избыточной. Как и более старшие модели, все серверы систем безопасности PRO ID2 сертифицированы, всесторонне протестированы и полностью готовы к работе.

Широкий модельный ряд Videomax-IP PRO ID2 представлен 42 серверами, что позволяет выбрать оптимальную платформу для организации систем безопасности (видеонаблюдения) с требуемым объемом и конфигурацией видеоархива. Так, например, базовая модификация Videomax-IP-4000-19"-PRO-ID2 снабжена HDD емкостью 4 ТБ в RAID1, сервер систем безопасности Videomax-IP-48000-19"-PRO-ID2 использует видеоархив полезным объемом уже на 48 ТБ в массиве RAID5, а наиболее вместительный – Videomax-IP-576000-19"-PRO-ID2 – имеет «на борту» 576 терабайт в быстром массиве RAID6. В зависимости от количества слотов для жестких дисков, серверы семейства PRO ID2 обладают форм-фактором 1U, 2U, 3U либо 4U.

Линейку серверного оборудования Videomax PRO пополнили модели серии ID2

В качестве средства контроля состояния и защиты от некорректных действий операторов систем безопасности серверы Videomax-IP серии PRO ID2 используют специальный программный комплекс «Диспетчер Videomax». Он обеспечивает контроль аппаратной части и ресурсов сервера, в том числе температуры внутри и снаружи с помощью аппаратного модуля Videomax-TempControl.USB. Информация обо всех выявленных неполадках и данные о состоянии, в котором сервер систем безопасности находится в текущий момент, в простом и понятном виде выводятся через интерфейс клиентского приложения «Монитор Videomax».

Решение задач таких систем безопасности, как системы контроля и управления доступом (СКУД) и охранно-пожарной сигнализации (ОПС) – позволяют обеспечить другие модели серверов из семейства PRO ID2 – Videomax-SB. В эту серию продуктов «Видеомакс» включили три устройства: Videomax-SB-250-19"-PRO-ID2, Videomax-SB-500-19"-PRO-ID2 и Videomax-SB-1000-19"-PRO-ID2, которые различаются между собой полезным дисковым пространством на 0,25, 0,5 и 1 ТБ соответственно. При этом каждый сервер систем безопасности для ОПС-СКУД выполнен в формате 19” 2U и имеет конфигурацию архива RAID1.

Новые серверы систем безопасности семейства Videomax PRO ID2 уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы», – официального российского дистрибьютора оборудования и ПО компании «Видеомакс».