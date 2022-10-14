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Представлен «Р7-Офис» версии 7.2

«Р7» объявила о выпуске новой версии «Р7-Офис» 7.2. В ней увеличилась скорость печати документов, появилась возможность встроить табличный документ в текстовый файл или слайд, а также улучшен экспорт и печать в PDF.

В десктопных приложениях «Р7-Офис» теперь используется векторная печать текста, которая позволяет сократить время печати документов. Раньше вывод на печать осуществлялся с помощью растеризации документа, что требовало от принтера больше времени на обработку задания.

В новом релизе в редакторе документов и презентаций «Р7-Офис» также появилась возможность встроить табличный документ в текстовый файл или слайд (вставка таблицы как OLE-объекта). Это можно сделать в меню «Вставка» — «Таблица» — «Вставить таблицу», что важно, если встроенные таблицы содержат данные, которые в будущем могут корректироваться. Если в OLE-таблицу будут внесены изменения, то они появятся также и в документе, в который она была добавлена.

Панель инструментов «Р7-Офис» лучше адаптируется под размер окна: кнопки, которые не помещаются на панели, переносятся в дополнительную панель под кнопкой «Ещё». Удобнее стало выполнять часто используемые операции: рядом с кнопками «Копировать» и «Вставить» появились «Вырезать» и «Выделить всё». Добавлены новые темы интерфейса — «Контрастная темная» и «Системная».

Раздел навигации в левой боковой панели переименован в «Заголовки» — это точнее отражает его суть. В шапку панели «Ссылки» добавлены настройки и кнопка включения текста в оглавление. Кроме того, появился расширенный поиск. А при выполнении запросов из макросов редакторы запрашивают разрешение от пользователя — для безопасности и информирования пользователя о том, что в документе есть макросы.

Файлы PDF, DjVu и XPS конвертируются в формат DOCX в лучшем качестве. Исправлены ошибки при экспорте и печати в PDF некоторых документов.

Расширились возможности структурирования и оформления документов. В новой версии текстовый редактор умеет создавать нумерованный список с кириллицей — одно из требований ГОСТ 2.105 (раньше можно было использовать только графические символы и латиницу). Кроме того, добавлены новые типы многоуровневых списков: в отличие от старых, они применяются не к самим параграфам, а к стилям заголовков.

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Цифровизация

В редакторе таблиц настройки диаграмм в правой панели дополнились возможностью менять местами строки и столбцы, добавлено выделение области копирования. Кроме того, номера строк при фильтрации данных подсвечиваются, а в контекстное меню добавлена возможность получения ссылки на диапазон.

В редакторе презентаций появилась анимация движения «пользовательский путь» — для объектов в презентации можно задавать перемещение по любой произвольной траектории. Помимо этого, в дополнительных параметрах графических объектов добавлена новая вкладка «Положение»: здесь можно задать точную позицию объекта.

Мобильные приложения также приросли возможностями. Добавлена палитра цветов для листов и навигация по заголовкам в редакторе документов. Теперь и в мобильном приложении можно добавить оглавление документа (текстового, конечно), появился и соответствующий блок настроек.

Кроме этих нововведений, были исправлены ошибки и усилена безопасность.

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