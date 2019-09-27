Huawei начинает российские продажи ноутбука MateBook D. Цены

Huawei представила ноутбуки MateBook D c диагональю экрана 15,6 дюйма. В России устройства будут представлены в двух версиях - MRC-W10 с объемом памяти 256 ГБ и MRC-W50 с жестким диском на 512 ГБ. Ноутбук оснащён гибридным хранилищем, опциональной дискретной видеокартой для выполнения ресурсоёмких задач, а также мощной батареей, которая обеспечивает продолжительное время автономной работы. Новинка отличается малым весом — 1,9 кг и толщиной всего 16,9 мм. Новый MateBook D представлен в двух цветах: «космический серый» и «мистический серебристый».

Ноутбуки серии MateBook D от Huawei построены на базе 4-ядерных процессоров Intel Core i5-8250U 8о поколения, работающих на основной частоте 1,6 ГГц, и оснащены 8 ГБ оперативной памяти. В устройствах используется двухканальная память DDR4 (2400 МГц) с возможностью расширения до 16 ГБ. В качестве накопителей в новых моделях используются твердотельные диски, гарантирующие быструю загрузку операционной системы и высокое быстродействие при работе с приложениями. Опционально устройства поддерживают установку дополнительных жёстких дисков с интерфейсом SATA3 и скоростью вращения 5400 оборотов в минуту, что позволяет увеличивать место для сохранения фотографий, видео и другой информации.

Для работы в сетях ноутбуки оснащены Wi-Fi антеннами 2 x 2 MIMO и поддерживают подключение к сетям по стандартам IEEE 802.11a/b/g/n/ac на частотах 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 867 Мбит/с). Для подключения беспроводных периферийных устройств ноутбуки поддерживают интерфейс Bluetooth 4.1, совместимы с Bluetooth 3.0 и Bluetooth 2.1 + EDR.

Huawei MateBook D версии MRC-W10 оснащен интегрированной видеокартой Intel UHD Graphics 620, а версия MRC-W50 получила также дополнительную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ оперативной памяти GDDR5. Ноутбук автоматически переключается между двумя видеокартами в зависимости от потребностей приложений, обеспечивая высокую графическую производительность при оптимальном энергопотреблении. Благодаря дискретной видеокарте ноутбук Huawei MateBook D MRC-W50 поддерживает подключение внешних мониторов с разрешением до 4096×2304 пикселей.

Ноутбуки Huawei MateBook D получили хорошее мультимедийное оснащение, позволяющее с комфортом смотреть кинофильмы, прослушивать музыкальные треки и играть в видеоигры. В качестве дисплея используется IPS матрица с разрешением 1920×1080 точек с плотностью пикселей 142 PPI. Соотношение сторон 16:9, тонкие рамки экрана, занимающего 83% площади крышки, и широкий угол обзора (до 178°) обеспечивают эффект полного погружения, а высокая контрастность дисплея (до 800:1) и яркость до 250 нит гарантируют незабываемые впечатления при просмотре видео в высоком разрешении.

Дополняют впечатление от яркого и чёткого экрана стерео динамики с аудиосистемой DOLBY ATMOS для мощного и объёмного звучания. Два встроенных микрофона и фронтальная веб-камера с разрешением 1 МП обеспечивают отличное качество звука и изображения во время видеозвонков и трансляций.

Для полноценной автономной работы ноутбуки Huawei MateBook D оснащаются литиево-полимерными батареями ёмкостью 43,3 Втч (3800 мАч при 11,4 В). Заряда батареи хватает на 8,5 часов работы в режиме воспроизведения видео в формате 1080p при яркости экрана 50%. Время зарядки до 60% составляет всего 1 час, а полная зарядка батареи занимает 2,5 часа.

В России ноутбуки Huawei MateBook D будут доступны по рекомендованной розничной цене 51 990 рублей (MRC-W10) и 57 990 рублей (MRC-W50). Новинка появится в продаже 12 октября в официальном интернет-магазине и в магазинах-партнерах компании. Предзаказ доступен с 27 сентября 2019 года.