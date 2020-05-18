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Huawei представила в России новую версию ноутбука Huawei MateBook X Pro. Цена

Техника Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Huawei представила российским покупателям новую версию ноутбука MateBook X Pro в изумрудно-зеленом оттенке. Флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro отличается компактностью и малым весом: 1,33 кг при толщине 14,6 мм, что делает его отличным выбором для пользователей, нуждающихся в мощном ПК для работы или учебы, дома или офиса.

Для получения зеленого оттенка компании Huawei потребовалось создать не менее 20 макетов и провести множество испытаний. Как и все модели линейки MateBook X Pro 2020, новый ноутбук получил цельнометаллический корпус с премиальной пескоструйной полировкой. Благодаря тщательному контролю качества покупатели могут быть уверены, что получат долговечный продукт, который будет отвечать всем ожиданиям.

Несмотря на легкость и компактность, ноутбук Huawei MateBook X Pro демонстрирует высокую производительность благодаря процессору 10 поколения Intel Core i7-10510U. В Huawei MateBook X Pro встроена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ GDDR5, что обеспечивает высокую производительность при обработке графики в различных сценариях.

Экран ноутбука занимает 91% площади крышки, что делает устройство практически безрамочным. Huawei MateBook X Pro поддерживает цветовую гамму sRGB 100%, а также максимальную яркость 450 нит для корректного воспроизведения цвета. Дисплей Huawei MateBook X Pro изготовлен из стекла Corning Gorilla Glass, которое обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Для защиты глаз в Huawei MateBook X Pro использована технология Huawei Eye Comfort, которая фильтрует вредоносный синий свет и помогает глазам не уставать.

Huawei MateBook X Pro оснащен емким аккумулятором 56 Вт, что обеспечивает бесперебойную работу до 13 часов при просмотре видео и до 11 часов при просмотре веб-страниц. Кроме того, в устройство встроены системы для интеллектуального управления энергосбережением и процессами. Например, ноутбук может приостановить работу неиспользуемых приложений.

Функция «Мультискрин», которую поддерживает MateBook X Pro, обеспечивает простое взаимодействие ноутбука и смартфона, позволяя в одно касание передавать файлы между устройствами Huawei. Эта технология также позволят использовать клавиатуру, камеру, микрофон и мышь ноутбука в качестве дополнительных устройств для смартфона, что обеспечивает более удобное управление и ввод текста. Кроме того, Huawei MateBook X Pro впервые поддерживает функцию распознавания жестов, которая позволяет делать скриншот при одновременном прикосновении к экрану ноутбука тремя пальцами.

Предзаказ на обновленную модель Huawei MateBook X Pro начнётся 21 мая. Приобрести ноутбук в изумрудно-зеленом цвете можно будет с 27 мая в фирменном интернет-магазине Huawei, а также в онлайн-магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене 129 990 рублей.

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