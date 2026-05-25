На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT

На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT — ультимативный монитор профессионального класса, разработанный для тех, кто создает визуальный контент сверхвысокого разрешения. При диагонали 31,5 дюйма устройство предлагает беспрецедентное разрешение 6K (6016x3384 пикселей), что гарантирует феноменальную плотность пикселей и возможность рассмотреть мельчайшие нюансы в сложнейших графических проектах. Такая детализация делает его незаменимым инструментом для художников, фотографов и видеоредакторов, стремящихся к совершенству в каждой детали. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer ProCreator PE320QXT воплощает строгую эстетику профессиональной серии, дополненную передовой функциональностью в виде 10-точечного сенсорного управления. Это превращает монитор в интерактивный холст, позволяя взаимодействовать с контентом максимально интуитивно. Благодаря заводской калибровке и сертификации Calman, устройство гарантирует эталонную точность цветопередачи прямо из коробки, становясь надежным ядром современной студии, где во главе угла стоят стабильность параметров и безупречная достоверность картинки.

Основные характеристики Acer ProCreator PE320QXT — диагональ: 31.5”; тип матрицы: IPS + сенсорный ввод; разрешение: 6016 x 3384; формат: плоский; частота обновления: 60 Гц; сертификация Calman Verified; заводская калибровка Delta E<1; VESA DisplayHDR™ 600; двойная цветовая гамма: AdobeRGB 99% / DCI-P3 99%; яркость: до 600 кд/м².

Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (PD 90 Вт), 2 x USB-A (USB 3.2), 2 x USB-B, 3,5-мм разъем для наушников, KVM; встроенные динамики 2 х 5 Вт; встроенная камера на 8 Мп и микрофоны; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, поворота и наклона, режим PIP/PBP, стилус в комплекте

Монитор Acer ProCreator PE320QXT уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 100,92 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.