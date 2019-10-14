Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото

Acer представила 27-дюймовый игровой монитор Predator XB273KS из линейки XB3. Устройство является обновленной версией 4К-модели XB273K и отличается от предшественника более современным чипом Nvidia G-sync, совместимостью с технологией синхронизации частоты изображения HDMI VRR и десятибитной цветопередачей, а также новой эргономичной стойкой. Как и Predator XB273K, новая модель может похвастаться высокой частотой обновления экрана, разогнанной до 144 Гц, а также хорошим временем отклика — 4 мс. Монитор доступен в российской рознице по цене от 129990 руб.

Predator XB273KS оснащен современным IPS-экраном с разрешением 4К (3840x2160 пикселей) и диагональю 27 дюймов. Благодаря матрице IPS монитор может похвастаться широкими углами обзора — 178° по горизонтали и вертикали. Технологии Quantum Dot и VESA Certified DisplayHDR 400 обеспечивают высокую яркость и контрастность изображения, которые не свойственны обычным игровым моделям. Помимо этого, XB273KS обладает великолепной цветопередачей с 90-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3 и показателем Delta E<2. Благодаря этим параметрам изображение на экране Predator XB273KS выглядит естественно и практически не отличается от того, что видит перед собой автор игрового контента.

Новый игровой монитор Acer Predator XB273KS

К экрану можно присоединить защитную бленду Predator Shield, которая отсекает все лишнее и помогает максимально сосредоточиться на игровом процессе, обеспечивая полное погружение. Светодиодная подсветка на задней панели монитора поможет создать подходящее для ситуации или контента настроение. Кроме того, монитор оснащен встроенными динамиками мощностью 4 Вт и хабом USB 3.0 для зарядки гаджетов или подключения внешних устройств.

Поддержка технологии Nvidia G-sync позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и экрана монитора, чтобы устранить разрывы изображения и сделать игровой процесс или просмотр фильмов максимально комфортным. С этой же целью в Predator XB273KS добавлена поддержка технологии адаптивной синхронизации частоты изображения VRR для подключения через разъем HDMI. Частота обновления экрана 144 Гц и время отклика 4 мс помогут пользователям навсегда забыть о подвисании, размытии картинки или о раздражающих шлейфах за движущимися объектами. Кроме того, в XB273KS предусмотрена поддержка специальных игровых профилей для шутеров, гонок и спортивных игр, а также возможность вывести на экран дополнительный прицел для более высокой точности стрельбы. Режим Dark Boost, который делает светлее слишком темные участки изображения, поможет игроку не пропустить спрятавшегося в тени противника или монстра.

Обновленная эргономичная стойка позволяет изменять высоту, угол наклона экрана и даже поворачивать дисплей в портретный режим — например, для обработки фото. Благодаря такому решению пользователь не портит осанку, подстраиваясь под расположение монитора на столе. Специальный датчик света самостоятельно регулирует яркость экрана в зависимости от освещенности помещения, чтобы снизить нагрузку на глаза. О зрении заботятся и технологии Flicker-Less (снижает уровень мерцания экрана), Blue Light Filter (борется с вредным излучением в синей части спектра), Low Dimming (уменьшает яркость в условиях слабого освещения) и ComfyView (устраняет блики на экране).