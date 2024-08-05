Создана идеальная Windows – с интерфейсом от Windows 10 и «начинкой» от Windows 11. Microsoft так не умеет. Видео

Разработчик создал уникальную сборку Windows 11, из которой вырезал весь интерфейс этой ос и заменил его на оболочку из Windows 10. Все основные элементы бережно перенесены. Не всем пользователям пришелся по нраву интерфейс Windows 11 с его скругленными углами окон и новым «Пуском». Это одна из причин, по которой Windows 10 по-прежнему в разы более популярна, хотя Windows 11 уже более трех лет.

Microsoft не смогла – сделали пользователи

Пользователь под псевдонимом LagLife создал уникальную модификацию Windows 11, выглядящую точь-в-точь как Windows 10, пишет портал Neowin. Интерфейс предыдущей ОС Microsoft полностью перенесен в новую систему, до мельчайших подробностей – возвращен привычный «Пуск» с плитками, и размещен он не по центру «Панели задач», а слева, где он располагался десятилетиями.

Вернулся прежний «Проводник», убраны скругления углов и все то, чем визуально Windows 11 отличается от своей предшественницы. При этом технически это все же более новая ОС, со всеми ее преимуществами в виде более стабильной и быстрой работы, сроком поддержки, который не истекает в октябре 2025 г., и пр.

Microsoft Угадать, что это за ОС, с первой попытки не получится

Но и все минуcы Windows 11 после того, как над ней поработал LagLife, никуда не делись. Система по-прежнему гораздо более расточительна в плане потребления системных ресурсов, нежели Windows 10. С этим тоже можно бороться – CNews писал про мегаоблегченную версию Windows 11 под названием tiny11, из которой вырезали все лишнее, но в данном случае речь не о техническом тюнинге, а о визуальном. Существует и еще более упрощенная сборка, которая занимает всего 100 МБ вместо нескольких ГБ.

Как все работает

LagLife создал специальное приложение RevertSV, которое подменяет ряд компонентов интерфейса Windows 11 файлами из Windows 10. К моменту выхода материала скачать RevertSV не представлялось возможным – на GitHub (принадлежит Microsoft) через поисковую систему находится посвященная этой утилите страница, но она удалена. Кто ее удалил – автор или непосредственно Microsoft, пока неизвестно.

Чтобы пользователи имели возможность опробовать RevertSV в деле, разработчик собрал сборку Windows 11 с ней внутри и с новым (на самом деле старым) интерфейсом и выложил ее на портале Internet Archive. На 5 августа 2024 г. файл не скачивался напрямую, но на сайте была ссылка на торрент-файл – через него загрузка работала.





ISO-файл системы «весит» немногим более 6,4 ГБ, и, по сути, это установочный образ Windows 11, который можно распаковать на флешку множеством существующих методов – таких же, какие применяются для распаковки образов, скачанных с официального сайта Microsoft. А далее все стандартно – нужно лишь установить Windows на компьютер, но лучше делать это на виртуальной машине или отдельном тестовом ПК, чтобы не уничтожить уже работающую ОС.

Для чего это нужно

Премьера Windows 11 состоялась в июне 2021 г., и новый дизайн с округлыми углами и новым «Пуском» Microsoft позиционировала как одно из многочисленных, по ее мнению, преимуществ новой системы. Пользователи новшество сразу не оценили и начали искать способы возвращения привычного облика системы.

Страница программы на GitHub удалена

Первым сдался «Пуск» – моментально появились программы, возвращающие в Windows 11 стартовое меню из ранее вышедших версий ОС. Над прочими элементами интерфейса работали не так оперативно – в Сети есть патч, позволяющий устанавливать неподписанные темы интерфейса, после чего открывается широчайший простор для кастомизации внешнего вида системы, как это было в свое время в Windows XP и частично в Windows 7.

Но необходимость привыкать к новому виду системы или тратить время на его модификацию отпугивает многих потенциальных желающих перейти с Windows 10 на Windows 11, и никакие ухищрения Microsoft не могут заставить их решиться на этот шаг. Как результат, за три года существования Windows 11 ее доля среди всех ПК на этой ОС достигла лишь 30,82% (StatCounter, июль 2024 г.) против 65% у девятилетней Windows 10. В России нелюбовь пользователей к Windows 11 еще более выражена – 13,44% против 79,53% у Windows 10.

Образ ОС доступен для скачивания

Но совершить переход рано или поздно все же придется. Производители ПК и комплектующих больше не выпускают драйверы для Windows 10, а поддержка этой системы истекает в октябре 2025 г. Далее придется или жить без обновлений, или покупать их за деньги, или менять ОС на Windows 11 или Linux, или же вовсе переходить на Mac.