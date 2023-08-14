Россиянин выпустил Windows лучше, чем Microsoft. Она легче, быстрее, экономичнее и без «мусора»

В России разработали особую сборку Windows 10, которая «весит» в несколько раз меньше стандартной и занимает около половины объема 2-гигабайтной флешки. Из системы вырезаны невостребованные большинством пользователей компоненты, включая телеметрию. После установки ОС потребляет минимум системных ресурсов, но при этом в ней реализованы почти все функции оригинальной системы.

Windows 10 на диете

Россиянин, скрывающийся под псевдонимом Den, выпустил специализированную сборку ОС Windows 10, из которой вырезали все лишнее. Из системы удалены многочисленные предустановленные программы, за счет чего размер дистрибутива уменьшился в несколько раз, а потребление системой оперативной памяти сократилось. Сам Den называет ее «суперлегкой игровой».

Следует отметить, что сборка пиратская – в комплект входит утилита для активации. Официальный сайт проекта на момент выхода материала не открывался у части пользователей и выдавал сообщение о невозможности обеспечить безопасное соединение (Например, такое сообщение появлялось в браузерах Chrome и Vivaldi под Windows 11 с установленным брандмауэром Eset).

Первым на появление сборки обратил внимание портал iGuides. Дистрибутив распространяется в Рунете под названием Windows 10 Lite – его авторы заявляют, что скачать его можно для ознакомления, и что получившаяся у них сборка «весит» меньше других.

«Абсолютно весь хлам вырезан, – сказано в описании сборки на портале Windows64. - Windows 10 Lite выполнена на основе Home-редакции и предложена вам в оригинальном виде». В качестве основы для сборки была выбрана версия 22Н2, вышедшая в сентябре 2022 г.

Фото: Microsoft Любая современная ОС Microsoft перегружена ненужными большинству пользователей компонентами

Объем дистрибутива составляет немногим более 1 ГБ. Для сравнения, популярные в России сборки Windows 10 весят от 4 и до 8 ГБ.

Рецепт «похудения»

Автор дистрибутива не стал приводить весь перечень того, чего больше нет в его сборке, и благодаря чему он смог в четыре раза уменьшить размер ISO-образа, благодаря чему его можно записать даже на 2-гигабайтную флешку. Он упомянул лишь несколько компонентов, многие из которых действительно не пользуются широким спросом.

В первую очередь это функции родительского контроля и все, что связано с биометрией, включая, вероятно аутентификацию по лицу. Также были удалены антивирус Windows Defender, магазин Microsoft Store, все Modern-приложения, средства виртуализации Hyper-V, IIS WebServer и многое другое. А чтобы все это внезапно не установилось обратно, в системе по умолчанию отключено автоматическое обновление. Телеметрии (слежки за пользователями), которой славится Windows 10, в этой сборке тоже нет.

Итоговый результат

По заверениям автора, процедура по облегчению Windows 10 привела к мгновенному открытию окон и программ и более быстрой работе самих приложений. Также удалось добиться снижения системных требований – системе хватит процессора с тактовой частотой 1 ГГц и всего лишь 2 ГБ оперативной памяти. Такими возможностями обладали ПК и ноутбуки 18-летней давности, так что Windows 10 Lite запустится и на очень древних ПК.

Но стоит отметить, что после установки система занимает довольно много места – 10-15 ГБ, хотя обычная редакция этой ОС занимает не более 20 ГБ после чистой установки. Редакция CNews убедилась, что можно добиться гораздо меньшего потребления места на системном диске даже в случае с более «прожорливой» Windows 11 – после ряда несложных манипуляций система весит менее 10 ГБ.

Ни одна диета не является идеальной

Работа в Windows 10 Lite может быть сопряжена с внезапными неприятными сюрпризами, в виде, например, неработающих программ. В описании к сборке на Windows64 сказано, что антивирус Avast, к примеру, так и не запустился на этой системе – впрочем, из России он ушел еще в марте 2022 г.

Автору сборки еще есть к чему стремиться

Также в системе после установки нет ряда компонентов, без которых многие программы могут не работать – VC++, DirectX, DirectPlay и пр. Последний, к примеру, пригодится для запуска старых игр, и его придется устанавливать вручную.

Есть к чему стремиться

Превращение современных ОС Windows из прожорливых тяжеловесных систем в быструю и удобную графическую среду – это популярное хобби. После релиза Windows 11 в октябре 2021 г. именно она стала больше всего интересовать любителей вырезать из операционки все, по их мнению, лишнее.

КЭДО: инструкция по применению CNews Analytics

Результатом подобных изысканий стала Tiny11, о которой CNews рассказывал в феврале 2023 г. Windows 11 известна своими очень высокими требованиями к «железу», к тому же из списка поддерживаемых компонентов иногда исчезают десятки комплектующих, притом без предварительного уведомления.

Tiny 11 после установки занимает около 8 ГБ дискового пространства, а для работы ей нужно всего 2 ГБ оперативной памяти. При необходимости она может довольствоваться и 200 МБ, но в 2023 г. это очень экстремальный режим работы.