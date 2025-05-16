Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Windows 10 получила апдейт, после установки которого полностью выходит из строя. Она начинает загружаться только в безопасном режиме и требовать ключ восстановления. Поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025 г., и Microsoft всеми способами пытается заставить всех перейти на более новую Windows 11, которая новой проблеме не подвержена. Решение проблемы есть, но оно не из простых.

Нечего пользоваться Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновление безопасности для ОС Windows 10 под номером KB5058379, установка которого полностью выводит компьютер из строя. После его внедрения в систему она перестает запускаться – вместо этого она выводит на дисплей меню восстановления (Windows Recovery) и заставляет пользователя ввести ключ BitLocker, пишет профильный портал Windows Latest.

Сообщение, которое видят пользователи вместо рабочего стола Windows 10, звучит так: «Введите ключ восстановления, чтобы снова начать работу (раскладка клавиатуры: США)». В этом же окне есть текстовое поле для ввода ключа восстановления.

Примечательно, что некоторые пользователи не увидят даже это сообщение. Им система покажет просто «синий экран смерти» – BSOD.

Всем по апдейту

Опасное обновление KB5058379 распространяется непосредственно черед «Центр обновления Windows», то есть столкнуться с проблемой может почти каждый пользователь Windows 10. Защищены в этом случае лишь те, кто принудительно деактивировал службу обновления ОС, а также россияне – их Microsoft в рамках собственного пакета антироссийских санкций отлучила от обновлений Windows в сентябре 2022 г.

Фото: Clint Patterson / Unsplash От нынешних обновлений Windows, по большей части, один лишь вред

Важно подчеркнуть, что KB5058379 — это обязательное обновление безопасности. Оно выпускается для всех пользователей (за некоторыми исключениями), включая предприятия и корпорации, и у тех, кто еще пользуется Windows 10, нет возможности отказаться от его установки. Можно лишь отложить инсталляцию, но, если не предпринять меры и не выключить службу обновлений, этот патч рано или поздно проникнет в систему.

Ничего не вижу, ничего не слышу

К моменту выхода материала Microsoft никак не комментировала проблему с KB5058379. Этот патч не упоминается в разделе на ее сайте, посвященном некорректной работе обновлений для Windows 10. При этом сторонние порталы, например, Reddit, да и фирменный форум Microsoft уже переполнены сообщениями, посвященными вызванным установкой KB5058379 сбоям.

Пользователи жалуются на одни и те же симптомы – перезагрузка в режим восстановления, требование ключа BitLocker, BSOD и прочие неприятные сюрпризы, но только не корректная работа системы.

Тайный замысел Microsoft

Важно подчеркнуть, что с весны 2023 г. Windows 10 получает только обновления безопасности – функциональные апдейты ей более не полагаются, хотя Microsoft все же периодически выпускает их. Бесплатная техподдержка системы завершится в октябре 2025 г., после чего Microsoft начнет требовать с пользователей деньги за патчи для этой системы.

Чем ближе октябрь 2025 г., тем активнее Microsoft пытается согнать всех с Windows 10 и перевести их на Windows 11. Нельзя исключать, что нынешнее отсутствие с ее стороны хоть какой-либо реакции на масштабную проблему с KB5058379 – еще один способ заставить всех поскорее перейти на более свежую ОС.

Впрочем, на Windows 11 пользователей ничего хорошего в плане апдейтов тоже не ждет. Для этой системы Microsoft едва ли не еженедельно выпускает кривые апдейты, ломающие или всю систему целиком, или отдельные ее компоненты.

Решение не для всех

Существует способ устранения ошибки с BitLocker Recovery, вызванной патчем KB5058379. Для этого необходимо в первую очередь перезагрузить ПК и зайти в BIOS/UEFI. Портал Windows Latest приводит обобщенную инструкцию.

В BIOS нужно найти раздел «Безопасность», а в нем – меню «Виртуализация» или «Дополнительные параметры ЦП». В этом меню следует отключить «Intel TXT»». Это также может называться «Доверенное выполнение» или «Поддержка DMA ядра ОС».

После этого нужно выйти из BIOS с сохранением всех изменений. Идея состоит в том, чтобы отключить Intel TXT / Trusted Execution и позволить KB5058379 завершить установку.