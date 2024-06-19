Microsoft сломала приятную «фишку» Windows 10 и уже два месяца не может починить. Windows 11 тоже «захворала»

Microsoft признала факт наличия в Windows 10 ошибки, из-за которой сбоит контекстное меню по правой кнопке мышки. Проблема проявилась еще два месяца назад, но Microsoft до сих пор не решила ее. За это время схожая проблема появилась и в Windows 11.

Как сломать Windows и не признаваться в этом

Корпорация Microsoft призналась в том, что сломала контекстное меню в Windows 10. В ряде случаев при попытке вызвать его правой кнопкой мышки на экране появляется совсем не то, чего ожидают увидеть пользователи, и это может мешать им работать с системой.

Суть сбоя заключается в сломавшейся новой «фишке» современной Windows 10 – с недавних пор, если кликнуть по ярлыку той или иной программы правой кнопкой мыши в меню «Пуск» или на панели задач, можно было увидеть способы ее запуска. Например, если кликнуть по иконке «Калькулятора», то можно будет сразу выбрать, в каком режиме он запустится – в обычном, инженерном и пр.

По задумке Microsoft, нововведение с контекстным меню должно было упростить и ускорить работу с системой, но теперь эта функция сломана. Установившие патч KB5036979 и более новые обновления пользователи при попытке выполнить кликнуть по любому из вариантов запуска увидят диалоговое окно «Открыть с помощью».

Bleeping Computer Как выглядит проблема

Но проблема в том, что Microsoft, завалившая россиян санкциями, признала проблему только сейчас, хотя она существует еще с конца апреля 2024 г., когда вышло обновление KB5036979. Корпорация заявила, что уже готовит исправление, но сроки его релиза не назвала, да и нет гарантии, что будущий патч не сломает еще что-нибудь в Windows 10, как это часто бывает в случае Microsoft.

Паниковать не нужно

Эксперты Bleeping Computer выяснили, что сбой проявляется не только при работе с «Калькулятором». Он затрагивает все штатные приложения Windows, для которых предусмотрен новый способ открытия – обновленный почтовый клиент Microsoft Outlook, мессенджер Microsoft Teams, а также приложение для создания скриншотов Snip & Sketch, утилиту для заметок Sticky Notes и пр.

Технически, пользоваться «отравленными» программами по-прежнему можно, притом даже без потери их функциональности, но только если запускать их традиционным способом – кликом левой кнопкой мышки. Получается, Microsoft сломала «фишку», которая, в теории, должна была сделать ее систему лучше.

При этом сама Microsoft утверждает, что сбой может влиять на работу программ, хотя это совершенно не так – специалисты Bleeping Computer доказали, что можно просто закрыть окно «Открыть с помощью» и продолжить пользоваться нужным приложением.

Зачем ломать одну Windows, когда можно сломать две

Пока Microsoft никак не решала проблему, вызванную глючным обновлением KB5036979 для Windows 10, в ее более современной системе Windows 11 стали проявляться схожие баги. Например, у некоторых пользователей перестало запускаться приложение Photos – стандартный просмотрщик изображений и фотографий.

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На своем сайте Microsoft сообщила, что проблема возникает у пользователей, установивших Photos из магазина Microsoft Store после 4 июня 2024 г. или обновивших ранее установленную утилиту до версии 2024.11050.29009.0 или новее. В этом случае Photos может перестать запускаться.

«При запуске приложения может отображаться вращающийся кружок, после чего приложение может закрыться. Если на вашем устройстве установлен инструмент мониторинга Procmon, эта ошибка может отображаться как сообщение «Доступ запрещен» (Access Denied) при выходе из приложения», – указано на сайте Microsoft.

В корпорации отметили, что эта проблема возникает, по предварительным данным, на компьютерах с активированной политикой запрета установки приложений пользователям без прав администратора или ее эквивалентом.

Как и в случае бага в Windows 10 из-за обновления KB5036979, Microsoft утверждает, что работает над устранением проблемы с запуском Photos. Сроков выхода патча и гарантий работоспособности системы после его установки – нет.

Напомним, что поток бесплатных обновлений, способных, в теории, сломать Windows 10, прекратится 14 октября 2025 г. После Microsoft начнет распространять такие апдейты за деньги.