Без Windows никуда. На госзакупки ОС из недружественной страны тратятся миллионы рублей. В чем причина

Российские госкомпании продолжают массово закупать Windows на миллионы рублей, несмотря на антироссийские санкции Microsoft и США и политику импортозамещения. Причина кроется не в нежелании компаний осваивать и внедрять отечественные ОС – просто используемое ими ПО частично или полностью несовместимо с платформами, отличными от Windows. Также активно приобретаются и другие программные продукты Microsoft.

Windows по-прежнему нужна

Отечественные компании с госучастием по-прежнему проводят тендеры на закупку лицензионных копий ОС Windows, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику сервиса «Контур.Закупки». Объем таких приобретений в целом значительно сократился. Но речь по-прежнему идет о нескольких миллионах рублей.

Так, по итогам первых трех кварталов 2024 г. (1 января – 30 сентября) расходы госкомпаний на приобретение Windows составили 7 млн руб. против 23 млн руб. за аналогичный период 2023 г. Сокращение составило 69%, но полностью отказаться от американской ОС, несмотря на натянутые отношения между Россией и США, а также на политику импортозамещения в госсекторе, госкомпании пока не в состоянии.

Также они продолжают тратить деньги и на другие программные наработки Microsoft. За отчетный период они закупили пакеты Office на 3 млн руб. (12 млн руб. годом ранее). Если брать суммарные объемы приобретений по федеральным законам 223-ФЗ и 44-ФЗ (закупки для госорганов), регулирующим госзакупки, то по итогам первых девяти месяцев 2024 г. они достигли 24,1 млн руб. Здесь наблюдается более чем 50-процентное сокращение – годом ранее было 52,5 млн руб.

Если посмотреть немного шире

Статистика сервиса «Контур.Закупки» расходится с данными электронной торговой площадки «Росэлторг». В них тоже говорится о сокращении закупок как по деньгам, так и по объемам, но цифры в них упоминаются значительно более внушительные.

Microsoft Windows была и остается главной настольной ОС в России

Согласно «Росэлторгу», по 223-ФЗ закупки ОС Windows в России за первые три квартала 2024 г. сократились лишь на 5% год к году в натуральном выражении и на 21% в деньгах, составив 35,5 млн руб. всего было проведено 55 тендеров.

Что касается госзакупок по 44-ФЗ, то здесь за отчетный период состоялось 99 тендеров, что на 12% меньше, нежели годом ранее. В денежном выражении объемы упали на 14%, до 22,7 млн руб.

Старое, но пока работает

В общей массе закупок софта Microsoft прослеживается весьма интересная тенденция. Как пишет «Коммерсант», госкомпании очень часто приобретают морально устаревшее ПО американской корпорации, например, офисный пакет Microsoft Office версий 2019 и 2021. К моменту публикации материала для установки и использования был доступен Office 2024.

Компании с госучастием скупают «остатки» такого ПО, уточняет издание. Что особенно важно, суммарное число таких закупок малого объема в натуральном не только не сократилось за последний год, но даже выросло, притом почти вдвое. В деньгах сокращение все же есть – с 3,2 млн руб. за период с 1 января по 30 сентября 2023 г. до 2,4 млн руб. годом позже.

Зависимость, с которой трудно бороться

Эксперты портала «Контур.Закупки» видят как минимум одну основную причину непрекращающихся госзакупок ПО софтверной корпорации из недружественной страны. По их мнению, все вертится вокруг отсутствия российских альтернатив у иностранных программ. Как сообщил изданию представитель сервиса, российские организации «не могут отказаться от американского офисного пакета, так как некоторые программы (например, облачное хранилище OneDrive или программа Publisher для создания открыток) не импортозамещены».

Другая возможная причина – деньги. CNews писал, что российские разработчики ПО регулярно повышают расценки на свои программы, в то время как Microsoft может предлагать скидки на свой софт в России, не желая терять рынок. Об этом изданию сообщил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Отдельно Смирнов подчеркнул, что курируемый Минцифры России реестр отечественного ПО до сих пор содержит программы, способный работать исключительно под Windows. «Планируется ввести требования к программам в реестре по обязательной поддержке отечественных ОС, но пока этого нет», – сказал он «Коммерсанту».

Другими словами, это уже третья потенциальная причина. Windows – это самая популярная настольная ОС как в мире, где ее доля в октябре 2024 г. достигла 73,41% против 15,49% у ближайшего конкурента в лице Apple macOS (статистика StatCounter), так и в России (86,13%, у macOS – 7,12%). На фоне этого разработчики пишут свои программы преимущественно под нее для максимально широкого охвата аудитории, и их корректная работа в других системах не всегда гарантируется.

Отечественные ОС, в подавляющем своем большинстве – это дистрибутивы Linux. В этой среде есть инструменты для запуска Windows-программ (например, Wine), но не все они будут функционировать стабильно.

Деваться все равно некуда

У госкомпаний остается совсем немного времени на отказ от Windows и Office. В начале лета 2023 г. в рамках форума ПМЭФ руководитель Минцифры Максут Шадаев упомянул о важном поручении Президента России Владимира Путина.

Глава государства потребовал от госкомпаний с 1 января 2025 г. полностью перейти на российские операционные системы и офисные пакеты. Пока неизвестно, сумеют ли эти компании за оставшиеся до нового года полтора месяца выполнить это поручение.