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Цыкарев Алексей
|26.03.2025
|Jume и Spectr объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизации IBP-процессов 1
|05.08.2024
|«Ростелеком» в Перми обеспечил свободным интернетом почти 400 участников Ural Digital Weekend 2024 1
Цыкарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Jume - Джум 5 1
|Ростелеком 9817 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1499 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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