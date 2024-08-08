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«Яндекс Лавка» открыла собственный офлайн-магазин

«Яндекс Лавка» открыла свой первый офлайн-магазин в Москве в Пресненском районе. Теперь покупатели смогут делать заказы не только в приложении, но и собирать корзину в реальном магазине.

Площадь магазина «Лавки» составляет 230 кв. м. В ассортименте — более 3 тыс. позиций. Среди них продукты и товары для дома, представленные в «Лавке», а также овощи, фрукты, готовые блюда и другие товары от собственных брендов сервиса, например, «Из Лавки» и «Лавка 100». В магазине также работает кафе — в нём покупатели могут взять прохладительные и горячие напитки, десерты, готовую еду и свежую выпечку от бренда «Лавки».

Чтобы знакомить покупателей с новинками, «Лавка» планирует проводить в магазине дегустации продуктов от собственного бренда «Из Лавки». Покупатели смогут пробовать новые продукты сервиса, а также дегустировать блюда, которые компания подготовит к Новому году, 8 Марта и другим праздникам.

Магазин работает в тестовом режиме, он находится по адресу: 2-я Звенигородская улица, 13с4, рядом с жилым комплексом «Квартал Lucky».

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