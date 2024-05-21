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«Яндекс Лавка» впервые представила собственную марку готовой еды в шести регионах России

Жители Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара и Нижнего Новгорода теперь могут купить готовую еду под брендом «Из Лавки» с доставкой от 15 минут. Всего в ассортимент войдет более 30 блюд в каждом из городов. Это готовая еда в основном от локальных производителей — сервис выбрал ее на основе покупательского спроса в этих городах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

«Все больше людей экономят время на приготовлении блюд и заказывают готовую еду онлайн. В апреле 2024 г. объем продаж готовой еды в регионах России вырос на сервисе в среднем на 72% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Готовые блюда есть в каждом четвертом заказе жителей регионов в Лавке. Чтобы предложить покупателям больше блюд от местных производителей по доступной цене, мы ввели в ассортимент готовую еду под СТМ в шести городах-миллионниках», — сказала руководитель группы регионов готовой еды «Яндекс Лавки» Алла Подгорная.

Сейчас в каждом из шести городов доступны шесть блюд под брендом «Из Лавки». Среди них, борщ с говядиной, куриная котлета с картофельным пюре, паста карбонара, а также салаты: оливье, крабовый и сельдь под шубой. Сервис планирует расширить ассортимент готовой еды в том числе большими порциями в этих городах к концу 2024 г.

Блюда от собственного бренда «Лавки» также представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Для продаж в этих городах сервис готовит еду на своем производстве в северной столице, а также получает от крупных поставщиков. В других городах присутствия блюда для «Лавки» чаще готовят местные производители. Благодаря этому покупатели в регионах получают более широкий выбор еды от локальных производств в «Лавке», а местные поставщики ― возможность выйти на новую аудиторию и увеличить объемы производства.

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Все поставщики сервиса проходят независимую проверку предприятия, а их продукция ― несколько этапов дегустации, в том числе профессиональными дегустаторами «Лавки». Технологи сервиса консультируют поставщиков, как адаптировать рецепты их блюд в зависимости от мощностей производства, чтобы выпускать еду высокого качества и в нужных «Лавке» количествах.

Готовые блюда — одна из самых быстрорастущих категорий товаров в сервисе. В апреле 2024 г. продажи такой еды в «Лавке» выросли на 87% относительно аналогичного периода годом ранее, а число ее покупателей — на 40%.

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