В Ярославле запустилась «Яндекс Лавка»

Теперь жители и гости Ярославля могут заказывать продукты и товары для дома с доставкой от 15 минут. Сервис доступен 95% пользователей в городе.

Сейчас в Ярославле открыто три даркстора ― небольших технологичных помещения, в которых собираются заказы для доставки. Они расположены в Центральном, Дзержинском и Фрунзенском районах, а к середине июня 2025 г. даркстор появится и в Заволжском.

В ассортименте более 4000 товаров, в том числе собственной торговой марки сервиса «Из Лавки». А также более 300 позиций готовой еды, спрос на которую вырос на 80% в первые четыре месяца 2025 г. по сравнению с тем же периодом 2024 г. Совсем скоро в приложении также появится продукция локальных производителей — она составит около 20% от всего ассортимента. В первую очередь это будут молочные и мясные изделия, хлеб и другие свежие продукты от местных предприятий.

Также до конца лета 2025 г. в приложении «Яндекс Лавка» жителям Ярославля станет доступна доставка товаров из аптек. Пользователи смогут купить безрецептурные лекарства с быстрой доставкой от 15 минут — курьер привезет их из ближайшей аптеки-партнера.

Вместе с запуском сервиса в Ярославле появятся более 250 рабочих мест. Например, курьеров, сборщиков заказов, кладовщиков и управляющего состава дарксторов.

Ярославль стал третьим городом, в котором «Лавка» начала работать совместно с локальным партнером — предпринимателем, управляющим сетью из 15 магазинов Fix Price по франшизе. Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а партнер заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов в дарксторах и обеспечением качества продукции: соблюдением необходимых норм хранения, температурных режимов и условий доставки.