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Курьеры и водители, сотрудничающие с «Яндексом», смогут покупать себе товары в «Лавке» со скидкой до 35%

Курьеры, водители, сборщики заказов и кладовщики, сотрудничающие с сервисами «Яндекса», теперь могут получить скидку до 35% на продукты, бытовую химию и другие товары из ассортимента «Лавки». Скидка действует, если партнёр забирает свой заказ самовывозом. Это новая услуга, с помощью которой «Яндекс» продолжает развивать свою программу поддержки курьеров и других партнеров. В будущем самовывоз заказов может стать доступным и остальным покупателям в «Лавке». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая услуга уже действует для партнёров в Москве, сервис планирует ввести ее и в других городах. Выбрать самовывоз можно при оформлении заказа в «Лавке». После этого сервис сразу покажет размер скидки.

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Перед тем как запустить услугу для всех партнеров, сервис сначала ввел ее только для курьеров-партнеров «Лавки». Самовывоз уже показал высокую востребованность: 86% доставщиков, которые сотрудничают с «Лавкой» и заказывают в ней товары, делают заказы на сервисе только с самовывозом. Услуга позволяет не только получать покупки удобным способом и пользоваться скидками, но и познакомить с возможностями сервиса и его ассортиментом тех партнёров, которые раньше не делали заказы в «Лавке».

Сервисы «Яндекса» последовательно развивают программу поддержки курьеров, чтобы обеспечивать им комфортную рабочую среду. Курьерам доступно страхование на слотах, бесплатные юридические консультации и бонусы от партнеров, например выгодные тарифы на сотовую связь и скидки на аренду и ремонт велосипедов. С прошлого года «Яндекс» предлагает курьерам комплексные обеды по низким ценам — бо́льшую часть стоимости обеда оплачивает компания. На программу питания «Яндекс» выделил 60 млн руб. В периоды, когда количество заказов резко возрастает, курьеры получают дополнительные выплаты — в новогодние праздники 2023/24 «Яндекс» потратил на это 2,5 млрд руб.

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