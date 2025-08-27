Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Обновленный интерфейс «Яндекс Лавки» поможет быстрее находить нужные товары

«Яндекс Лавка» обновила мобильное приложение: впервые на главной странице основным сценарием стала рекомендательная лента товаров. Благодаря ML-моделям покупателям будет проще знакомиться с новинками сервиса и находить в ассортименте нужные и интересные позиции. По данным «Яндекс Лавки», в обновленном приложении пользователи стали на 50% чаще замечать и покупать новые для себя товары, а общий объем заказов с рекомендательного блока на главной странице вырос на 70%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Чтобы подобрать релевантные для пользователя новинки и дополнения к обычному набору продуктов, ML-алгоритмы анализируют историю покупок и предпочтений конкретного клиента, а также действия похожих на него пользователей. Например, если пользователь часто покупает мармелад, то при появление в ассортименте Лавки новых желейных конфет, алгоритмы предложат их в рекомендациях. Система также учтет, что другие пользователи с похожими предпочтениями часто заказывают еще и пастилу, и порекомендует ее как дополнение к его привычной корзине.

2.jpg

Яндекс Лавка
Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

Также в приложении появился новый элемент навигации — таббар. Это нижнее горизонтальное меню с быстрым доступом к четырем основным разделам: «Главная», «Каталог», «Готовая еда» и «Корзина». Решение выделить готовую еду отдельной кнопкой на таббаре, на ряду с каталогом и корзиной, связано со стабильно растущим спросом на эту категорию — уже сейчас она составляет до 25% продаж в «Яндекс Лавке».

Обновленная навигация и фокус на рекомендации стали ответом сервиса на рост ассортимента «Яндекс Лавки»: за шесть лет он увеличился более чем в 10 раз. Теперь пользователям стало проще ориентироваться в каталоге и находить релевантные предложения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: