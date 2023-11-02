«Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров

«Яндекс» запускает новую программу питания для партнеров своих городских сервисов — курьеров и водителей. Ее разработал сервис «Яндекс лавка» вместе с курьерами и поставщиками. Теперь курьерам и водителям будут доступны комплексные обеды из двух блюд со скидкой. На разработку и реализацию программы «Яндекс» выделит более 60 млн рублей до конца года – компания субсидирует большую часть стоимости комбообедов, и продолжит инвестировать в это направление в будущем. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс лавки».

Чтобы создать комплексные обеды, «Лавка» опросила больше 2 тыс. партнеров и выяснила какой размер порций и состав блюд они предпочитают. На основе этого сервис разработал пять видов комплексных обедов, в каждый из которых входят горячее блюдо и салат. Среди них, например, куриная грудка на гриле с капустой по-корейски и картофелем, плов с курицей и салатом «Витаминный», а также сэндвич-ролл с винегретом. Стоимость любого — 95 руб. Блюда для доставщиков, водителей и партнеров производятся поставщиками «Лавки». Каждый их них прошел очный аудит предприятия, а блюда продегустированы командой сервиса, точно так же, как и вся готовая еда в «Лавке».

Купить обеды курьеры-партнеры и водители смогут в приложении «Лавки» или Go — в разделе «Распродажа для своих». Получить заказ можно в ближайшем дарксторе «Лавки». В нем доставщики, водители и партнеры также могут разогреть блюда и пообедать.

Комплексные обеды со скидкой уже доступны для курьеров-партнеров «Лавки», «Маркет деливери», «Еды» и «Яндекс маркета» в Москве, скоро их также смогут заказывать курьеры и водители, которые сотрудничают с «Доставкой» и «Такси». До конца 2023 г. комплексные обеды для партнеров появятся во всех городах присутствия «Лавки».

Сервисы «Яндекса» последовательно развивают программу заботы о курьерах, в том числе инвестируют в организацию зон отдыха, обеды и страхование. Например, партнерам «Лавки» и «Еды» доступны скидки до 50% на обеды в ряде ресторанов-партнеров.

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты Маркет

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«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более чем 500 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. «Лавка» работает под собственным и под брендом «Маркета» в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.

«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развивается не только в России, но и в других странах. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — около 30 минут.