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«Яндекс лавка» запустила экспресс-доставку цветов в Санкт-Петербурге

С помощью «Яндекс лавки» жители Санкт-Петербурга теперь могут в любой день заказать букеты цветов — и сервис доставит их в срок от 10 минут. Для этого «Лавка» добавила цветы в свой постоянный ассортимент. Вместе с букетом можно заказать продукты, готовую еду или, например, горячий кофе — и сервис привезет все разом. Экспресс-доставка цветов уже работает в пятой части «Лавок» в Санкт-Петербурге, в будущем услуга появится и в других городских точках сервиса.

Петербуржцам доступно в «Лавке» шесть видов букетов: два из роз, один из гипсофилы и три сборных — с розами, ромашками и хризантемами. Помимо Санкт-Петербурга, услуга также работает в Москве. Среди самых популярных цветов у покупателей «Лавки» в столице — букет из роз и хризантем, а также букет с тремя видами разноцветной гипсофилы.

Чтобы букеты приезжали к покупателям в идеальном состоянии, «Лавка» и ее партнеры разработали особую коробку для цветов. В ней есть флористическая губка, которая сохраняет влагу и в которой букет надежно фиксируется. В дарксторах сервиса цветы хранятся отдельно от других товаров — в холодильниках, поддерживающих свежесть букетов.

Заказать цветы и другие товары из ассортимента «Лавки» можно в приложении и на сайте сервиса, а также в «Еде», Go, на «Маркете» и «Яндексе».

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«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», «Go», «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из около 450 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. «Лавка» работает под собственным и под брендом Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.

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