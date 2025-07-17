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«Яндекс Лавка» начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах

«Яндекс Лавка» начала работу в пяти новых городах за месяц — Сочи, Воронеже, Перми, Ярославле и Рязани. В каждом из них сервис налаживает сотрудничество с региональными поставщиками: помогает выйти на свою витрину и выстроить контроль качества, дает доступ к многомиллионной аудитории. Доля локального ассортимента уже составила 20% в Перми, Сочи и Воронеже, где сервис запустился в июне 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Местные поставщики обеспечивают сервис хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, мясом и свежими овощами. Они получают выход на новую аудиторию и стабильный канал сбыта. Сервис в регионах привлекает в среднем от 1 млн пользователей каждый месяц.

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Безопасность

Региональные производители также могут начать выпускать товары для собственной торговой марки сервиса «Из Лавки». Перед запуском эксперты «Яндекс Лавки» проводят аудит производства потенциального поставщика, помогают улучшить продукт для онлайн-продажи: например, доработать рецепт или изменить упаковку. Партнеры повышают свою экспертизу и в процессах контроля качества: для поставщиков сервис разработал собственные требования по качеству и безопасности продукции на базе государственных стандартов. Этот документ доступен на сайте сервиса в разделе «Поставщику». Его может взять себе за стандарт предприятие любого масштаба, чтобы выстроить процессы контроля качества внутри собственного производства.

«Яндекс Лавка» работает уже в 18 городах России, управляет сетью из более 600 дарксторов.

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