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Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов смогут получить заказ с доставкой «по клику» из ПВЗ

Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов России теперь могут попросить курьера «Лавки» привезти их заказ «по клику» из пункта выдачи заказов (ПВЗ). К такой посылке можно будет добавить продукты и другие товары из «Лавки». Услуга будет полезна для покупателей, которые не могут забрать свой заказ самостоятельно из ПВЗ или не успевают продлить срок его хранения. Это также снизит число невостребованных посылок в ПВЗ: тех, которые забыли забрать и необходимо вернуть обратно в сортировочный центр. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» стал первой компанией, которая начала развивать доставку «по клику» в России осенью 2020 г. Тогда товары с «Маркета» привозили в даркстор «Лавки», а затем доставляли их покупателю. Теперь, помимо дарксторов, заказы будут доставлять еще из почти 4000 ПВЗ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Тюмени, Челябинске и Туле.

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Доставка «по клику» из ПВЗ работает по похожему принципу, что и обычная — из дарксторов «Лавки». Разница лишь в том, что покупатель изначально выбирает в приложении способ получения заказа в ближайшем ПВЗ. Когда такая посылка приезжает, покупатель может самостоятельно забрать ее из пункта выдачи заказов или попросить курьера привезти ее. Если пользователь добавит к заказу товары из «Лавки», курьер сначала заберет их из даркстора «Лавки», а затем получит посылку в ПВЗ. Весь заказ привезут в течение часа. Стоимость доставки «по клику» из ПВЗ зависит от спроса и загруженности курьеров, актуальная цена будет указана в приложении. Оформить доставку «по клику» из ПВЗ можно в часы работы пункта выдачи ― они указаны в приложении «Маркета».

«Яндекс Маркет» продолжает развивать разные способы доставки товаров, чтобы клиенты могли выбирать, как им удобнее получать свои заказы: самостоятельно из ПВЗ, с доставкой «по клику» из дарксторов «Лавки» или из ПВЗ, экспресс-доставкой. Доставка «по клику» занимает второе по популярности место после самовывоза из пункта выдачи. По итогам 2024 г. число заказов с доставкой «по клику» из дарксторов выросло почти в два раза по сравнению с 2023 г.

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