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«Яндекс» улучшил качество поиска адресов для компаний, работающих в Казахстане

«API Яндекс Карты» представили в Казахстане новую версию «Геокодера» на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения. Теперь решение эффективнее преобразует адреса в координаты и понимает пользовательские запросы, даже если в них содержатся ошибки или не хватает информации. С помощью «Геокодера» на ИИ местные, международные и российские компании, которые работают в стране, смогут быстрее обрабатывать большие объемы адресных данных и определять локации на карте без дополнительных уточнений.

Новый «Геокодер» лучше подстраивается под локальные особенности поиска адресов и более устойчив к неструктурированным запросам с опечатками, сокращениями или народными названиями. А благодаря обучению нейросетей на реальных примерах ввода данных инструмент также понимает запросы, содержащие в себе комбинацию языков, включая казахский на кириллице, казахский на латинице, русский и английский.

Обновленный продукт станет полезен не только местным, но и российским предприятиям, представленным в Казахстане. Компаниям из сферы электронной коммерции «Геокодер» на базе ИИ поможет улучшить обслуживание клиентов благодаря корректному нахождению адресов, которые они вводят при оформлении заказов. А логистические компании смогут точнее оценивать сроки и стоимость доставки, повышая скорость обработки заказов и прозрачность для пользователей.

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«Нам важно поддерживать клиентов не только в России, но и за ее пределами. Поэтому мы стремимся обеспечить высокое качество наших георешений во всех регионах присутствия. Благодаря внедрению технологий машинного обучения мы смогли в кратчайшие сроки разработать инструмент, который сделал поиск по адресам в Казахстане таким же эффективным, как и в России. Это открывает новые возможности для развития бизнеса в стране: как для местных, так и для российских компаний, работающих в Казахстане», — сказал Роман Щапов, директор по развитию бизнеса «API Яндекс Карт» в России и Центральной Азии.

Обновленный «Геокодер» уже доступен всем клиентам «API Яндекс Карт» в Казахстане, при этом стоимость лицензий на продукт не изменилась. Подробную информацию об этом можно найти на официальном сайте «API Яндекс Карт».

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