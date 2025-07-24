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Serverspace зафиксировал рост спроса на облака от корпоративных клиентов в Казахстане

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал рост доли юридических лиц среди клиентов в Казахстане. По итогам II квартала 2025 г. регистрации юридических лиц составили 25% от общего числа новых пользователей. Это на 35% больше, чем в I квартале.

По данным внутренней аналитики, наибольший интерес к облачным решениям проявили компании из сферы информационных технологий, электронной коммерции, финтеха, образования и логистики. Большинство организаций использовали виртуальные серверы для развертывания внутренних систем, облачные хранилища для резервного копирования, а также инфраструктуру для безопасного удаленного доступа сотрудников.

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Цифровизация

Рост корпоративного сегмента объясняется усиливающимся спросом на гибкие и масштабируемые ИТ-решения. Все больше компаний переходят от классической физической инфраструктуры к облачным моделям, позволяющим быстрее запускать сервисы и оптимизировать расходы. Тенденция особенно заметна среди малого и среднего бизнеса, для которого важны скорость внедрения и экономическая эффективность.

«Увеличение доли корпоративных клиентов в Казахстане подтверждает важность локальных облачных решений для развития цифровой инфраструктуры. Мы видим устойчивый интерес со стороны бизнеса и продолжим адаптацию наших сервисов под потребности юридических лиц в регионе. В том числе планируем усилить направление партнерского взаимодействия — оно станет важным элементом нашей стратегии на ближайшее время», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

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