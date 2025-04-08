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«Ростелеком» установил круглосуточное видеонаблюдение за паводком на реке Ишим в приграничной с Казахстаном деревне

«Ростелеком» в Тюменской области организовал видеонаблюдение для мониторинга паводковой ситуации на реке Ишим на приграничной с Казахстаном территории — в деревне Ильинке Казанского района. Именно этот населенный пункт в 2024 г. первым встретил большую воду из соседней страны. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

С помощью IP-видеокамеры с широким углом обзора, высоким разрешением и датчиком освещенности «день-ночь», диспетчеры оперативного штаба по паводкам Тюменской области дистанционно смогут отслеживать состояние реки.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Цифровое решение, внедренное нами на реке Ишим, пока запущено в пилотном режиме. Сейчас камера в паводковой зоне работает круглосуточно, что позволяет оперативным службам контролировать ситуацию в режиме 24/7. При необходимости мы готовы развернуть систему видеонаблюдения за половодьем и в других муниципальных районах Тюменской области».

Также «Ростелеком» на протяжении последних трех лет проводит модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в Тюменской области. За это время специалисты компании подключили 483 устройства оповещения населения. В период весеннего половодья РАСЦО, наряду с камерами видеонаблюдения, помогает обеспечить безопасность людей и имущества.

Алексей Сухорученко, начальник управления «Тюменской областной службы экстренного реагирования»: «Систему оповещения можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. В 2024 г., во время подтопления жилых домов на юге области, наши сотрудники предупреждали жителей о приближающейся опасности звуком сирен и через громкоговорители».

В связи с существующей угрозой подтопления территорий муниципальных образований постановлением губернатора Тюменской области с 27 марта 2025 г. в регионе введен режим повышенной готовности.

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