«Яндекс» запустил сервис «Нейро» в Казахстане

«Яндекс» представил в Алматы сервис «Нейро» для Казахстана спустя два с половиной месяца после релиза в России. «Нейро» объединяет возможности поиска и больших генеративных моделей. Пользователь может задать в сервисе любой вопрос на казахском или русском языке. «Нейро» изучает информацию из всего казахоязычного и глобального интернета и собирает ее в один емкий ответ со ссылками на источники. Сервис уже доступен на yandex.kz. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Нейро» понимает естественный язык общения. Чтобы спросить его о чем-то, не нужно подбирать формулировки: можно писать запросы так, как они приходят в голову. Кроме того, он умеет отвечать на вопросы, для которых обычно нужно изучить несколько источников. Например: «Какие есть популярные туристические направления на юге Казахстана?».

Также к текстовому запросу можно добавить картинки. Например, сфотографировать яблоки и спросить, что это за сорт. «Нейро» может ответить на казахском или на русском, в зависимости от того, на каком языке был задан вопрос.

«Нейро» берет информацию из источников в интернете. Это значит, что в ответах сервиса содержится свежая и актуальная информация, даже если она появилась всего несколько часов назад. Чтобы ответить на вопрос пользователя, нейросети «Яндекса» изучают и подбирают необходимые источники в результатах поисковой выдачи. В обучении модели были использованы тексты на казахском, русском и других языках. «Нейро» всегда подкрепляет свой ответ ссылками на материалы. С их помощью пользователи сами смогут проверить факты и углубиться в интересующую тему, а площадки — получить дополнительный трафик.