Wildberries запустила страхование для купленных на маркетплейсе товаров

Wildberries & Russ предоставила покупателям возможность застраховать товары, купленные на маркетплейсе, от повреждения и поломки. Оформить страховой полис «Защита товара» можно в процессе покупки, добавив его в корзину. Страховая защита распространяется на все товары, приобретенные во время действия полиса. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Услугу страхования предоставляет партнер – страховая компания «Дефанс страхование».

Согласно опросу, проведенному Wildberries в марте 2025 г, пользователи считают наиболее востребованным страхование товаров от поломок и повреждений.

При наступлении страхового случая можно получить компенсацию до 30 тыс. руб., стоимость полиса – 149 руб. на 30 дней.

Оформить полис можно полностью онлайн в мобильном приложении Wildberries. Там же можно заявить о страховом случае. Далее страховая компания связывается с покупателем напрямую.

Если пользователь по каким-то причинам решит отказаться от любого страхового полиса, он может это сделать в течение 14 дней после покупки, просто нажав на кнопку «Отказаться» в личном профиле в разделе «WB Защита» – «Ваши страховки».

Полные условия страхования пользователь может прочитать перед оформлением полиса, также их можно найти в личном профиле.