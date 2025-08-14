Разделы

«Яндекс» запускает страховой сервис «Яндекс Забота»

«Яндекс» запускает страховой сервис «Яндекс Забота». «Яндекс Забота» предлагает страховые продукты, которые покрывают разнообразные риски в сфере услуг, развлечений, электронной коммерции и транспорта. Пока сервис работает в приложениях «Яндекса», но в будущем появится и на других платформах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Забота».

Пользователи могут оформить страховку в момент заказа услуги или покупки. Например, в «Яндекс Такси» водителям доступно краткосрочное ОСАГО на срок от одного дня. В «Яндекс Афише» — услуга «Гарантия возврата», с ней можно вернуть полную стоимость билета, включая сервисный сбор, вплоть до начала события, если планы поменялись. На «Маркете» можно оформить дополнительную защиту электроники и бытовой техники, если случай поломки не гарантийный. В «Доставке» — увеличить размер компенсации за повреждение посылки при транспортировке. В ближайшие месяцы «Забота» планирует запустить страхование и в других сервисах.

«Забота» работает как страховой агент: сотрудничает напрямую со страховыми компаниями, разрабатывая продукты с учетом потребностей пользователей. Отсутствие дополнительных посредников и масштаб сервисов позволяет удерживать минимальные рыночные цены на страховые полисы, увеличить объем покрытия и ускорить выплаты. Оформление и получение компенсации происходят онлайн.

