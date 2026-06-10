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Подопригора Владимир

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты 1
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Подопригора Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 215 1
Ред Софт - Red Soft 1174 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1564 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9207 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 179 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 313 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8515 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 411 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6393 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1242 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 136 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - Квант-Энерго АСКУЭ 2 1
Рустамов Рустам 542 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 147 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6619 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3905 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 211 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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