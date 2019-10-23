«Ланит» добавила самоконтроль за размещением информации в ГИС ЖКХ

Почта России совместно с «Ланит» расширяет возможности для организаций жилищно-коммунальной сферы по самоконтролю за размещением информации в ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). Разработчики системы внедрили новую аналитическую функцию в личных кабинетах управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которая упрощает соблюдение требований законодательства о раскрытии информации в системе.

Новая форма самоконтроля позволяет выгружать информацию по заполнению сведений, проверять все ли поля заполнены. Если не все сведения размещены, система покажет пробелы для внесения недостающих данных.

Директор по разработке программного обеспечения, исполнительный вице-президент «Ланит» Александр Морлок отметил: «В ближайшее время серьезно расширятся возможности по самоконтролю за размещением информации в ГИС ЖКХ у всех участников процесса. Мы запускаем целый пакет новых аналитических отчетов, которые позволят видеть ситуацию во всех разрезах в режиме реального времени. Это должно улучшить качество и процесс размещения данных в системе, и как результат еще больше граждан смогут пользоваться сервисами ГИС ЖКХ».

По данным системы, количество размещенной в ГИС ЖКХ информации с начала 2019 года выросло на 20%. С внедрением новой функции ожидается увеличение еще на 10-15%. В системе ГИС ЖКХ зарегистрировано свыше 95 тыс. организаций и органов власти, более 216 млн лицевых счетов и 20 млн домов. ГИС ЖКХ интегрирована с эталонными базами данных страны и с 3500 информационными системами, включая федеральные. В системе размещена информация о более 3,5 млрд фактах оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ей пользуются более 3 млн граждан, и их количество постоянно увеличивается. Каждый, кто имеет личный кабинет на портале госуслуг, может пользоваться ГИС ЖКХ без дополнительной регистрации.