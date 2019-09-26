«Ланит» запустил новую функцию в ГИС ЖКХ

«Ланит» по заказу «Почты России», оператора ГИС ЖКХ, продолжает развивать государственную систему жилищно-коммунального хозяйства dom.gosuslugi.ru. В личных кабинетах граждан появилась новая функция: теперь можно узнавать статус назначенных субсидий и компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, их размер, условия предоставления, а также отслеживать выплаты.

По закону органы региональной и местной власти обязаны ежемесячно размещать в ГИС ЖКХ информацию о размере компенсации или субсидии, а также данные расчетов о фактическом начислении по выплате за этот период. Новая функциональность позволит собственнику помещения в своем личном кабинете в ГИС ЖКХ сопоставить, корректны ли начисления по выплате за соответствующий период, и сравнить расчет с тем, что ему было начислено. В случае возникновения сомнений в корректном начислении платы за коммунальные услуги потребитель может проверить расчет, исходя из данных в системе, и направить обращение за разъяснением в контролирующие органы.

Директор по разработке программного обеспечения, исполнительный вице-президент «Ланита» Александр Морлок: «За время эксплуатации системы накоплен большой объем данных, и теперь, мы совместно с оператором ГИС ЖКХ работаем над тем, чтобы эта информация стала более доступной для конструктивного общения и взаимодействия собственников жилья с органами государственной власти».