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Исследование: личные мобильные телефоны во время работы используют 70% россиян

По данным совместного исследовании «Яндекс Браузера для организаций» и группы компаний Okkam по оценке рынка корпоративных устройств и ПО в России, мобильными телефонами на рабочем месте пользуются 74,2% работающих россиян – 55 млн, при этом 70,1% или 52 млн устройств являются личными.

По оценке аналитиков, если до 2022 г. многие компании старались ограничивать использование корпоративных сервисов на личных устройствах, сейчас организации становятся лояльнее. Корпоративные смартфоны в основном выделяют топ-менеджерам или специалистам с доступом к конфиденциальным данным — только у 7,1% сотрудников организаций есть такие устройства. Остальные сотрудники используют личные смартфоны, и туда же переходит часть рабочих сценариев.

Среди наиболее распространенных рабочих задач, которые решаются на мобильных устройствах –– проверка электронной почты, видео-звонки, чаты и документооборот — ими пользуются в более чем 60% организаций.

«Чаще всего личные устройства не соответствуют корпоративным стандартам защиты, что приводит к утечке конфиденциальной информации через незащищенные приложения, облачные хранилища, браузеры. Но даже при использовании сотрудниками личных устройств, у компаний есть механизмы защиты. Например, запрет доступа к документам с конфиденциальной информацией с некорпоративных учетных записей и браузеров, защита от скриншотов, перехвата аудио и видеопотоков, копирования, печати, сохранения и выгрузки файлов на внешние источники. Это можно настроить в специально разработанном для организаций браузере, который также будет блокировать вредоносные файлы при загрузке, вход на потенциально опасные сайты и отправлять события безопасности в ИБ-системы», – сказал Дмитрий Мажарцев, руководитель направления безопасности «Яндекс Браузера для организаций».

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безопасность

Компьютерами и ноутбуками на рабочем месте сегодня пользуется 23,7 млн россиян, 18,3 млн из этих устройств подключены к интернету. Аналитики Оkkam ожидают, что число корпоративных компьютеров вырастет до 29,5 млн к 2029 г., при этом количество используемых на рабочем месте мобильных будет оставаться стабильным в ближайшие годы.

В рамках исследования эксперты проанализировали опросы об использовании интернета и техники среди корпоративных пользователей и представителей бизнеса, открытые отчеты, официальную статистику по занятости и данные о продажах ПК в России.

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