Voxys инвестирует более 2 млрд руб. в Click2Money и Afina для выхода на рынок AdTech и Big Data

Voxys объявляет о завершении раунда инвестиций в российские технологические компании: CPA-сеть в финансовой вертикали Click2Money и DMP-платформу Afina, построенную на базе ИИ-технологий. Сумма инвестиций превысила 2 млрд руб. Сделка стала ключевым этапом стратегии трансформации компании в технологическую B2B-платформу. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Для реализации стратегии Voxys формирует четыре направления развития, которые определяют архитектуру будущей платформы: AdTech – развитие CPA-маркетинга и рекламных решений на основе Big Data; CXTech – омниканальные платформы и ИИ-агенты для клиентского сервиса; FinTech – управление кредитными обязательствами и дебиторской задолженностью; HRTech – цифровые решения для автоматизации рекрутинга.

«Сделка с Click2Money ускоряет трансформацию Voxys в цифровую платформу, представленную вертикалями CXTech, FinTech, HRTech и AdTech. Технологические решения, DMP-платформа и экспертиза команды Click2Money позволят связать вертикали в единую экосистему и вывести на рынок новые продукты», — отметил Павел Зайцев, основатель Voxys.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Александр Москотин, CEO Afina: «Мы создали DMP-платформу, доказавшую свою эффективность в ИТ-системах крупнейших российских компаний. В партнерстве мы получаем новые ресурсы для развития технологий обработки данных и решений на основе искусственного интеллекта».

Иван Тихонов, CEO Click2Money: «Синергия с Voxys позволит вывести CPA-маркетинг на новый уровень и открыть новые каналы для рекламодателей».

