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«Ростелеком» разработал новую методику автоматизированного дешифрирования и сравнения контуров пахотных земель

ПО Софт

Новую методику автоматизированного дешифрирования и сравнения контуров пахотных земель представил директор направления «Агропромышленный комплекс» «Ростелекома» Денис Жуковский.

Представленная методика практически проверена в пилотных регионах и показала высокую эффективность и точность при автоматизированном построении контуров пахотных земель.

В качестве пилотных, были выбраны полигоны в Егорлыкском районе Ростовской области, а также Шимском, Старорусском, Волотовский и Солецком районах Новгородской области.

В границах выбранных административных образований были получены космические снимки от спутников дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 с пространственным разрешением 10 метров на пиксель в рамках анализируемого сельскохозяйственного периода. Затем была произведена предобработка снимков с высоким уровнем «шума».

На следующем этапе, определялись контуры сельскохозяйственных полей с помощью алгоритмов машинного зрения (Watershed), представляющего собой разбиение исходного изображения на множество покрывающих его областей по модулю градиента контраста.

Пахотные области классифицировали с помощью авторского алгоритма с применением нейронных сетей по разнице значений индексов растительности (NDVI) и влажности (NDWI) между весенним и летним периодом для яровых культур, и соответственно сдвинутыми значениями индекса для озимых культур.

Полученные с помощью новой методике контуры пахотных земель сравнили с контурами, предоставленными Аналитическим центром Минсельхоза России. Разработанная методика показала высокую эффективность и точность при автоматизированном построении контуров пахотных земель на территории пилотных административных образований. Было выявлено два типа расхождений, расхождения по границам объектов и расхождения в объектовом составе.

Новая методика автоматизированного дешифрирования и сравнения контуров пахотных земель разработана во взаимодействии с Аналитическим центром Минсельхоза России.

Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства. Главной задачей для «Ростелекома» в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски.



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