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«Авито Работа»: Краснодарский край стал самым желанным местом для переезда по работе

«Авито Работа» провела опрос более четырех тыс. россиян, которые рассматривают предложения о работе в другом регионе, чтобы узнать, в какие города они готовы были бы переехать и почему. Самыми популярными вариантами для трудовой миграции оказались Краснодар, Сочи и Краснодарский край (31%), причем этот регион оказался наиболее востребован у сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45%), работников юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте в рейтинге желаемых для переезда регионов — Москва и Московская область (29%). Туда чаще представителей других сфер хотят переехать специалисты ИT и телекома (40%).

Третье место в рейтинге интересных для переезда регионов заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область (28%). Этот регион особенно популярен среди ИT-специалистов (40%) и работников искусства, сферы развлечений и масс-медиа (37%).

В пятерку самых распространенных для трудовой миграции регионов также вошли Калининград и Калининградская область (13%), Казань и республика Татарстан (12%).

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Россияне, интересующиеся переездом в другой регион ради работы, в основном надеются получить на новом месте более высокий уровень зарплаты или социальные льготы (54%). Также их привлекают благоприятные условия жизни, хороший климат и развитая инфраструктура (44%) и лучшие возможности для карьерного или профессионального роста (37%). Кто-то хочет сменить обстановку и узнать больше о другом регионе (32%), многих также привлекает возможность работать в интересующей отрасли или компании (26%).

Эксперты также опросили более четырех тыс. россиян, рассказавших о том, что они точно не собираются переезжать ради карьеры. Выяснилось, что опрошенные, не готовые рассматривать рабочие предложения с условием переезда в другой город, чаще всего не хотят переезжать следующим причинам: наличие собственного жилья в текущем городе проживания (38%), семейные обязательства (36%), нежелание менять привычный образ жизни и ритм (33%), отсутствие уверенности в стабильности нового рабочего места (22%) и неуверенность в возможности найти хорошие условия труда и высокую заработную плату (17%). Помимо этих причин, опрошенные опасаются неизвестности и трудностей при адаптации (17%), проблем с переездом и обустройством на новом месте (16%), а также не хотят покидать друзей и разрывать социальные связи (16%).

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