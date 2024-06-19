Опрос «МТС Travel» и hh.ru: 80% российских сотрудников работают в отпуске

Как показало исследование сервиса путешествий «МТС Travel» и крупнейшей платформы рекрутинга в России hh.ru, чаще всего россияне не могут отказаться от работы из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

35% работающих россиян берут отпуск раз в год и реже, еще 11% ответили, что не помнит, когда был там в последний раз. При этом больше половины занятых респондентов ходят в отпуск 2-3 раза в год. Реже всего в отпуск ходят работники бухгалтерии и финансового сектора, а также специалисты по продажам и обслуживанию клиентов. Чаще всего отдыхать получается у административного персонала и ИT-специалистов.

47% работающих россиян не могут регулярно брать отпуск, потом что никто из коллег не может выполнить их задачи. Среди других популярных причин: большая нагрузка на работе (37%), ненормированный рабочий график (28%) и желание больше зарабатывать (23%).

Проблема с делегированием обязанностей влияет на то, что почти половине занятых респондентов (44%) приходится работать в отпуске. Каждый третий объяснил, что трудится на отдыхе из-за повышенного чувства ответственности. У 32% большой объем задач, а 28% работают в отпуске, чтобы помочь коллегам. При этом 17% отметили, что им просто нравится их работа и они получают удовольствие от выполнения задач.

44% участников опроса рассказали, что хоть они и не работают в отпуске полноценно, все же им приходится быть на связи с коллегами. Каждый четвертый регулярно трудится в отпуске по несколько часов в день, а 15% признались, что иногда уделяют работе целые дни. При этом молодое поколение чаще отказывается от работы во время отдыха, чем старшее — 28% россиян в возрасте 18-24 лет ответили, что никогда не работают в отпуске, а среди сотрудников 45-54 лет —таких лишь 11%.

57% россиян отмечают, что работа в отпуске влияет на их физическое и эмоциональное состояние — у них не получается отдохнуть. Работая в отпуске, дискомфорт испытывают 68% сотрудников в возрасте 25-34 лет и 62% опрошенных в возрасте 35-44 лет. При этом взрослому поколению (45-54 лет) лучше удается совмещать работу и отдых — 58% наслаждаются отпуском, даже выполняя рабочие задачи.

75% опрошенных берут с собой ноутбук в путешествие. При выборе отеля более половины (56%) россиян не придают значение тому, насколько номер оборудован для работы (наличие рабочего стола, Wi-Fi, возможность проводить звонки) — они могут работать в любых условиях. Каждому третьему респонденту (33%) приходилось хотя бы раз работать в автобусе или поезде, 31% — в машине, а 18% — в самолете.

Методика

В опросе, посвященном работе в отпуске, приняли участие 1,8 тыс. россиян в возрасте от 18 до 54 лет.