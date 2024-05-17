Аналитика МТС Travel: удлиненные майские каникулы повысили зарубежный турпоток на 73%

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян за границу на длинных майских каникулах. Чаще всего путешественники начинали зарубежные поездки 28 апреля 2024 г., и именно за счет последних дней апреля выездной турпоток за границу на каникулы вырос на 73%. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Аналитики МТС Travel исследовали удлиненные майские каникулы – с захватом предшествующих выходных в апреле и коротких рабочих недель. Таким образом, сравнивались периоды 28 апреля - 12 мая 2024 г. и 29 апреля - 9 мая 2023 г., 15 и 11 дней соответственно.

Благодаря большему количеству дней, а также четырем выходным подряд с 28 апреля по 1 мая 2024 г., количество поездок из России за рубеж выросло на 73% в сравнении с каникулами годом ранее. Пик выездов из России пришелся на 28 апреля 2024 г., первый выходной день первомайских каникул, а на последние дни апреля пришлось 40% выездов за рубеж. Без учета дат в конце апреля турпоток за границу в начале мая 2024 г. повысился на 12%.

Главными направлениями для зарубежных путешествий ожидаемо стали Белоруссия и Турция – на эти страны пришлось примерно по 20% поездок за границу на майские каникулы 2024 года. На третьем месте, как и в 2023 г., оказался Казахстан с 7% поездок. Практически такое же количество поездок россияне совершили в Объединенные Арабские Эмираты, которые в 2024 г. оказались популярнее Абхазии. Также в топ-10 направлений для майских каникул вошел Китай, поднявшись на шестое место с одиннадцатого, поскольку турпоток туда из России за год вырос в 3,5 раза.

Куда выезжали россияне на длинные майские выходные, доли от всех абонентов, путешествующих за рубеж: Белоруссия 20%; Турция 20%; Казахстан 7%; ОАЭ 7%; Абхазия 5%; Китай 4%; Грузия 4%; Египет 4%; Узбекистан 3%; Армения 3%.

В 2024 г. 53% поездок пришлись на дальнее зарубежье (46% годом ранее). Количество поездок в страны дальнего зарубежья при этом выросло в два раза год к году, в страны ближнего зарубежья – в 1,5 раза. Средняя продолжительность зарубежной поездки составила шесть дней.

Помимо Турции, ОАЭ, Китая и Египта в десятку популярных дальних стран вошли Таиланд, Франция, Италия, Испания, Мальдивы и Германия. Что касается европейских стран, то их доля в структуре зарубежных поездок снизилась до 7% с 8%, при этом количество поездок выросло на 54%.

Значительнее всего свою долю в зарубежных поездках россиян увеличили страны Юго-Восточной Азии – если в прошлые майские каникулы они занимали порядка 2% турпотока, то в 2024 г. уже 4%. Лидерами по росту турпотока среди стран ЮВА стали Индонезия и Вьетнам (примерно в шесть раз больше поездок).

Больше всего зарубежных поездок в майские каникулы 2024 г. совершили жители Москвы (29%), Московской области (12%), Санкт-Петербурга (8%), Краснодарского края (7%) и Свердловской области (3%).

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион с 28 апреля 2024 г. и вернувшиеся обратно до 12 мая 2024 г. включительно, а также покинувшие домашний регион с 29 апреля 2023 г. и вернувшиеся обратно до 9 мая 2023 г. включительно. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.

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