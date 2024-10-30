МТС Travel: каждый десятый россиянин встретит Новый год в путешествии

Согласно данным опроса сервиса путешествий МТС Travel, 17% жителей страны собираются в турпоездку после Нового года на каникулах, а 10% отметят сам праздник в путешествии. Подавляющее большинство запланировали поездку по России. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Сервис путешествий МТС Travel спросил россиян о планах на Новый год и последующие выходные. Согласно полученным результатам, больше половины, или 56%, жителей страны планируют встречать праздник дома или на даче. Вторым по популярности стал ответ «‎в гостях» – его выбрали 12% респондентов. В тройку наиболее распространенных планов на Новый год вошли путешествия – каждый десятый россиянин отметит праздник в турпоездке.

Еще 6% опрошенных на Новый год арендуют номер в городском отеле или объект размещения на природе в своем регионе. Из них более половины (54%) снимают жилье на двое суток, еще 40% – на все каникулы.

Для подавляющего большинства россиян Новый год остается семейным праздником – в компании родственников его будут встречать 77% респондентов. Каждый пятый проведет Новый год с друзьями или партнером, 2% в одиночестве, а остальные (1%) еще не определились.

На новогодних каникулах 38% планируют спокойный отдых дома. Еще около трети (29%) настроены на активные развлечения, 17% отправятся в путешествие (из них 4% – на горнолыжные курорты).

Среди тех, кто собирается в путешествие на Новый год или последующие выходные, подавляющее большинство (86%) планирует поездку внутри страны. Согласно данным сервиса МТС Travel, две трети респондентов занимаются организацией отпуска самостоятельно (треть покупает готовый тур).

На новогоднее путешествие 33% россиян собираются потратить от 50 до 100 тыс. руб. в расчете на человека. Еще 29% – от 30 до 50 тыс. руб. на человека.

В опросе, посвященном планам на Новый год, приняли участие 1000 россиян старше 18 лет.