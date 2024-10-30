Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС Travel: каждый десятый россиянин встретит Новый год в путешествии

Согласно данным опроса сервиса путешествий МТС Travel, 17% жителей страны собираются в турпоездку после Нового года на каникулах, а 10% отметят сам праздник в путешествии. Подавляющее большинство запланировали поездку по России. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Сервис путешествий МТС Travel спросил россиян о планах на Новый год и последующие выходные. Согласно полученным результатам, больше половины, или 56%, жителей страны планируют встречать праздник дома или на даче. Вторым по популярности стал ответ «‎в гостях» – его выбрали 12% респондентов. В тройку наиболее распространенных планов на Новый год вошли путешествия – каждый десятый россиянин отметит праздник в турпоездке.

Еще 6% опрошенных на Новый год арендуют номер в городском отеле или объект размещения на природе в своем регионе. Из них более половины (54%) снимают жилье на двое суток, еще 40% – на все каникулы.

Для подавляющего большинства россиян Новый год остается семейным праздником – в компании родственников его будут встречать 77% респондентов. Каждый пятый проведет Новый год с друзьями или партнером, 2% в одиночестве, а остальные (1%) еще не определились.

На новогодних каникулах 38% планируют спокойный отдых дома. Еще около трети (29%) настроены на активные развлечения, 17% отправятся в путешествие (из них 4% – на горнолыжные курорты).

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему
Облачные тренды

Среди тех, кто собирается в путешествие на Новый год или последующие выходные, подавляющее большинство (86%) планирует поездку внутри страны. Согласно данным сервиса МТС Travel, две трети респондентов занимаются организацией отпуска самостоятельно (треть покупает готовый тур).

На новогоднее путешествие 33% россиян собираются потратить от 50 до 100 тыс. руб. в расчете на человека. Еще 29% – от 30 до 50 тыс. руб. на человека.

В опросе, посвященном планам на Новый год, приняли участие 1000 россиян старше 18 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: