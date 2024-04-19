Опрос «МТС Travel»: с какими трудностями в путешествиях сталкиваются владельцы домашних животных

Сервис «МТС Travel» опросил владельцев домашних животных на тему путешествий с питомцами. Оказалось, что пятую долю хозяев от путешествий останавливают различные сложности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно данным опроса «МТС Travel», половина (47%) владельцев домашних животных путешествуют вместе с ними хотя бы раз в год или чаще. Еще около трети (31%) не считают нужным брать с собой питомцев в поездки, а пятая доля хотела бы, но отказывается из-за различных сложностей. Наиболее распространенные среди них – это стресс питомца в поездках (47%), ограничения свободы передвижения хозяев (42%) и трудности с подбором жилья (34%).

Россияне, путешествующие с животными, чаще всего предпочитают остановиться у родственников (58%). Выбирают pet-friendly отели или гостят у друзей по 43% опрошенных. 18% опрошенных рассказали, что в поездках ночевали с животными в машине или палатках, и еще 13% проживали с питомцами в глэмпингах (в данном вопросе был возможен множественный выбор ответа). Выбирая доступное для заезда с животными туристическое жилье, 39% путешественников пользуются агрегаторами отелей. Четверть изучают сайты отелей, столько же туристов запрашивают необходимую информацию через поисковик. Среди прочих менее популярных источников рекомендации знакомых и лидеров мнений (в данном вопросе был возможен множественный выбор ответа).

Для передвижения в путешествии почти две трети (63%) хозяев используют только личный автомобиль. Треть готовы также добираться до места назначения поездом (36%), в самолет животных берет только четверть опрошенных. Реже всего туристы путешествуют с питомцами на автобусе (16%), а 15% используют все виды транспорта (в данном вопросе был возможен множественный выбор ответа).

Только 13% респондентов, которые берут животных в поездки, практикуют городской туризм – остальные для совместного отдыха выбирают природные локации. Это может быть связано с тем, что далеко не все города достаточно адаптированы для путешествий с питомцами.

Среди трудностей, с которыми приходилось сталкиваться в поездке, участники опроса отметили маленький выбор или отсутствие pet-friendly отелей и общественных мест для посещения с животными, ограничение свободы передвижения животных во время проживания в отеле (по 35%), ограничение на перевозку животных (34%). При этом каждый пятый хотя бы раз замечал недоброжелательное отношение к своему питомцу в поездке. Однако 28% признались, что у них никогда не возникало проблем (в данном вопросе был возможен множественный выбор ответа).

Если говорить о бюджете на путешествия с питомцами, то 41% опрошенных тратят в одной поездке на питомца меньше пяти тыс. руб. Более трети туристов (35%) отметили, что содержание животного обходится им от пяти до 10 тыс. руб. 17% расходуют в поездке от 10 до 20 тыс. руб. Более 20 тыс. руб. могут потратить 7% туристов в животными.

Самыми популярными в России домашними животными оказались кошки — их завели 85% респондентов. В пятерку любимых питомцев вошли собаки (45%), рыбки (11%), попугаи (8%) и грызуны (7%) (в данном вопросе был возможен множественный выбор ответа).

Методика

В опросе, посвященном путешествиям с животными, приняла участие тысяча россиян старше 18 лет.

***

«МТС Travel», часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».