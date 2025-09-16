Разделы

Сеченовский Университет запускает пилотное тестирование ИИ-ассистента для студентов-медиков

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова анонсировал запуск пилотного тестирования новой цифровой платформы, разработанной молодыми учеными Цифровой кафедры университета для упрощения обучения студентов-медиков. ИИ-ассистент DocAI автоматизирует поиск и анализ актуальных медицинских данных и научных исследований, тем самым, облегчая рутинную нагрузку на студентов и преподавателей. Апробация системы начнется в Сеченовском Университете осенью 2025 г. Затем ее протестируют в Самарском государственном медицинском университете. В перспективе проект планируется масштабировать на все медицинские вузы страны.

ИИ-ассистент DocAI призван облегчить студентам и преподавателям медицинских университетов работу с огромными массивами постоянно обновляющейся научной информации и улучшить качество подготовки будущих врачей, рассказал автор проекта, выпускник Цифровой кафедры Сеченовского Университета Виталий Теренин. Кроме поиска релевантного материала, ИИ-ассистент способен обрабатывать Big Data, представляя краткую выжимку из больших массивов данных по запросу пользователя. При этом программа адаптирует уровень сложности и подачи информации под индивидуальные запросы студентов, а также использует технологии интерактивного обучения.

«Преимущество нашей системы еще и в том, что она позволяет вести диалог с виртуальным ассистентом и давать контекстно-зависимые и точные ответы, – отметил автор проекта. – А ее интеграция с клиническими рекомендациями и медицинскими базами данных обеспечивает доступ к самой актуальной информации».

Пилотное тестирование ИИ-ассистента включит в себя не только оценку функциональности системы, но и масштабное исследование ее влияния на образовательный процесс. Студенты Первого МГМУ, участвующие в проектах Цифровой кафедры, также получат возможность участвовать в доработке и развитии системы. В составе проектных команд они смогут разрабатывать дополнительные модули, совершенствовать уже существующие функции, а также анализировать, обрабатывать и структурировать данные для интеграции в графовую модель знаний.

Весной 2026 г. тестирование системы также пройдет в Самарском государственном медицинском университете, а в перспективе ее планируют масштабировать на все медицинские вузы страны. Это позволит сформировать единую цифровую экосистему для поддержки образовательного процесса и научных исследований, уверены разработчики.

