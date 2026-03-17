Автоматизация и ИИ против текучести кадров: как технологии меняют подход к удержанию сотрудников

HR-платформа Jinn провела исследование причин текучести и практик удержания персонала среди малого, среднего и крупного бизнеса. В опросе участвовало 437 представителей российских компаний. Ответы принимали с декабря 2025 по январь 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Jinn.

Ключевой вывод: такие традиционные методы, как мероприятия или бенефиты в офисе, работодатели не считают эффективными мерами удержания сотрудников. На первый план, помимо повышения зарплаты, выходят карьерные треки, индивидуальные планы развития и понятная система оценки персонала.

Среди главных причин увольнения работников 28% опрошенных ожидаемо назвали заработную плату. На втором месте оказалось отсутствие развития на рабочем месте – этот вариант выбрали 18% респондентов. Отношения с руководством замкнули топ-3 причин для ухода сотрудников, по версии работодателей – такой ответ выбрали 14%.

Эти данные совпадают с глобальными трендами на рынке труда. Согласно опросу Indeed, на конец 2025 г. сами специалисты называют ключевой причиной для увольнения профессиональные вызовы и развитие. Эта тенденция наметилась еще после пандемии, и в 2023 г. эксперты McKinsey заявили о том, что 41% сотрудников покидают компании из-за отсутствия возможностей роста, и назвали это явление «великим исходом».

В этих условиях бизнес уделяет больше внимание поддержке развития работников. Карьерные треки, ИПР и обучение за счет компании занимают второе место после повышения зарплаты среди практик удержания, которые помогают работодателям сохранять стабильность команды – 12% респондентов отмечают эти меры.

«Главный тренд в развитии карьерных программ на два-три года вперед — переход от шаблонов к персонализации с помощью ИИ. Компании накапливают данные: результаты оценки персонала, запросы сотрудников к сервисным отделам, обратную связь коллег. Анализировать вручную такие объемы невозможно. На помощь приходит искусственный интеллект. ИИ учитывает не только цели компании, но и карьерные амбиции, сильные стороны сотрудника и другие факторы. Результат впечатляет: такие программы находят отклик у людей. Сотрудники чувствуют, что их слышат, что компания видит их потенциал», – сказал Валерий Мешков, генеральный директор и сооснователь HR-платформы Jinn.

Еще 12% работодателей говорят о прозрачной системе оценки и поощрения сотрудников. Наилучший эффект дает регулярная оценка производительности. А вот оценку методом 360 градусов, согласно исследованию, лучше проводить раз в год. Автоматизация помогает сделать процессы оценки понятными и менеджерам, и сотрудникам.

«Прозрачная система оценки – базовый элемент стратегии управления персоналом. Мы создаем единые наборы компетенций для каждой роли. Это гарантирует, что сотрудников на одинаковых позициях в разных командах оценивают по одним критериям. Эту информацию мы подгружаем в профили работников во время оценки – так мы повышаем доверие к процессу. Важная часть системы – самооценка по тем же параметрам. Она помогает вовремя выявить расхождения с оценкой руководителя и обсудить ожидания. Открытый диалог укрепляет команды и помогает удерживать сотрудников. Матрицы компетенций показывают пути развития: люди видят, какие навыки развивать для перехода на новый уровень. Это поддерживает внутреннюю мобильность работников и дает им возможность реализовать потенциал в компании. В бизнесе с более чем 3,9 тыс. сотрудниками по всему миру такая система была бы невозможна без автоматизации: мы активно используем цифровые инструменты для оценки и развития команды», –сказала Кристина Маковей, HR-бизнес-партнер Emerging Travel Group.

11% работодателей считают важными для снижения текучести программы адаптации новых сотрудников. Цифровые инструменты ускоряют онбординг новых сотрудников и снижают стресс от входа в коллектив, создавая поддерживающую среду. Например, корпоративные порталы собирают важные документы и базу знаний в одном месте, чат‑боты мгновенно отвечают на типовые вопросы, HR-платформы выстраивают персональный план адаптации с отслеживанием прогресса, а видеоплатформы помогают снять приветственные видео.

«Цифровая среда важна для адаптации и вовлечения сотрудников, особенно зумеров, которые привыкли к удобству смартфонов и мгновенному доступу к информации. Эффективный инструмент — приветственное видео от руководителя. Оно помогает новому сотруднику почувствовать связь с командой, познакомиться с офисом и узнать о бенефитах. Лучше записывать такие ролики в вертикальном формате – так удобнее смотреть с телефона. Геймификация — еще один способ повысить вовлеченность и ускорить освоение компетенций. Игровые механики работают не только с молодыми сотрудниками: исследования подтверждают их влияние на мотивацию и производительность команды. Например, мы начисляем баллы за участие в опросах или обратную связь для коллег — их можно обменять на мерч, сертификаты в Ozon или пожертвования в благотворительный фонд. Такой подход делает адаптацию увлекательнее без сложных решений», – сказал Сергей Андреев, сооснователь HR-платформы Jinn.

Введение гибридного или удаленного формата все еще играет роль – так считает 8% опрошенных. Технологии видеосвязи, совместной работы и управления задачами делают такой формат продуктивным и комфортным.

«Возможность работать удаленно продолжает быть важным критерием для многих соискателей, особенно в ИT-среде и в других сферах, где ключевую роль играет интеллектуальный труд и проектная занятость. Дистанционный формат стал привычным еще во время пандемии. Но за несколько лет требования к инструментам, которые его обеспечивают, значительно изменились. Удаленная работа — это уже не просто возможность созвониться из дома: компаниям важно выстроить полноценную цифровую среду, в которой сотрудники могут созваниваться, обмениваться сообщениями, делиться материалами и совместно работать над идеями. Если раньше для этого хватало "лоскутного" набора отдельных сервисов — звонки, мессенджеры, доски, — то сегодня все чаще возникает запрос на более целостные рабочие среды. С каждым годом растет спрос на унифицированные коммуникации — единые платформы для всех видов делового общения. Сотрудники получают доступ сразу к целой экосистеме инструментов: в одном окне доступны онбординг, обучение, регулярные созвоны с коллегами, переписки и совместная работа. Такой подход влияет не только на удовлетворенность, но и на бизнес-показатели компаний: снижается фрагментация коммуникаций, рабочие процессы становятся более структурированными, а сотрудники меньше отвлекаются. Перед компаниями, которые выбирают гибридный формат, стоит еще более сложная задача: создать равные условия коллегам в офисе и на удаленке. Технологии, безусловно, в этом помогают, но на первый план выходит грамотный менеджмент. Проведение регулярных командных встреч с включенными камерами, онлайн-тимбилдинги, личная коммуникация с руководителем в мессенджере — всё это помогает дистанционному сотруднику не выпадать из общего контекста работы и чувствовать себя частью команды», — сказал руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Удержание сотрудников называют приоритетом на 2026 г. 29% респондентов, тогда как наем персонала – 13%.