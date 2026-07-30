Исследование Molver: покупатели общаются с ИИ-киосками в магазинах от 2 до 4 минут

Современные покупатели становятся более избирательными. Около 70% россиян ориентируются на отзывы реальных людей в соцсетях и на маркетплейсах. Как показывают исследования, это отражается и на общении с ИИ-продавцами. По данным Molver, сегодня покупатели редко взаимодействуют с ИИ-киосками менее 60 секунд. За это время человек успевает задать 2-3 вопроса. Об этом CNews сообщил представитель Molver.

Покупатели в российских магазинах чаще всего спрашивают о стоимости и соответствии товара своим целям (45%), интересуются наличием аналогов (32%) и специальными скидками в конкретном магазине (14%). Например, по результатам исследования Molver, в строительной тематике самыми популярными вопросами, которые задавали ИИ-продавцу в 2026 г., стали: какой клей выбрать для укладки плитки; сколько материалов нужно; что взять для выравнивания полов; какие есть герметики; какие варианты затирки подобрать под дизайн.

За время общения с ИИ-продавцом покупатель задает в среднем 5-8 вопросов. И ожидает ответы быстрее, чем от живых продавцов. По данным Molver, скорость ответа их ИИ-киоска сегодня составляет от 1,5 до 3 секунд в зависимости от сложности вопросов и отрасли. По мнению экспертов, технологии уже позволяют предвосхищать запросы покупателей. Современные ИИ-киоски оснащены распознаванием пола, возраста и эмоций клиентов в режиме реального времени. А некоторые даже невосприимчивы к окружающему шуму.

Согласно исследованию Gartner, в 2026 г. около 60% компаний используют ИИ для автоматизации продаж. Эксперты McKinsey уверены, что к 2030 г. ИИ-агенты смогут автоматизировать до 14% задач в ритейле, в том числе обработку заказов и коммуникацию с клиентами. Около 40% сотрудников магазинов готовы использовать цифровых ассистентов и помощь роботов в своей работе, — об этом говорят результаты опроса «Авито Работа».

Как показывают последние исследования, около 50% готовы консультироваться с ИИ-продавцом и положительно смотрят на рекомендации, сформированные алгоритмами. Это мотивирует ритейлеров автоматизировать все больше процессов. По данным Molver, стоимость содержания и обслуживания киоска уже сравнялась с ФОТ сотрудников. Но при масштабировании решения, может выйти дешевле.