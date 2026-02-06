Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ-ассистент поможет татарстанской молодежи в поддержке ментального здоровья

МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки в тарифе РИИЛ для молодежи. Татарстанцы могут поделиться с цифровым помощником тревогами, попросить практический совет, как улучшить эмоциональное состояние, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, бот задаст уточняющие вопросы. Например, если у молодого человека сложности на старте карьеры, то ИИ-инструмент спросит, что именно не устраивает на текущей работе, что бы хотелось изменить. После короткого диалога бот поможет определить основную проблему, переспросит пользователя, верно ли он понял трудность. Далее ИИ-ассистент МТС поможет сформировать план, чтобы разрешить ситуацию: например, при смене работы составить список интересных компаний, изучить рынок труда.

Бот имеет рекомендательный характер и не заменяет профессиональную психологическую помощь. ИИ-ассистент не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые бот не будет отвечать, а посоветует обратиться к квалифицированному специалисту. При нажатии кнопки «Очистить диалог» чат-бот забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Импортонезависимость

«Молодое поколение стало свидетелем цифровизации всего мира и живет в тесном контакте с современными технологиями. Сегодня они используют нейросети, голосовых помощников, VR и другие технологии для учебы, работы, досуга, повсеместно в быту и повседневной жизни. Мы запустили нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ, чтобы молодые татарстанцы могли получить бесплатную ментальную поддержку в любое время в привычном для них цифровом формате. Этот дружелюбный цифровой помощник создан для диалога, размышлений и помогает лучше понять себя и свои эмоции», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раза выше, чем среди представителей старшего поколения. По исследованиям McKinsey&Company, представители поколения Z во всем мире рассматривают ментальное здоровье как неотъемлемую часть лайфстайла, однако не все могут позволить себе регулярные консультации со специалистом на этапе обучения или начала карьеры. Для пользователей с молодежным тариф РИИЛ, куда уже интегрированы ИИ-тренер и ИИ-стилист, консультации ИИ-ассистента ментальной поддержки бесплатны и безлимитны. Абонентам других тарифов МТС доступны 50 бесплатных запросов в месяц, а абонентам других операторов — 10 бесплатных запросов в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще