В мире острый дефицит сантехников и электриков. Виноваты нейросети – все ушли строить дата-центры

Мировой бум искусственного интеллекта вызвал беспрецедентную волну строительства центров обработки данных по всему миру. США – не исключение, и в результате страна столкнулась с дефицитом электриков и сантехников. Многие специалисты заняты на стройке, но их все равно не хватает. Их коллеги, занимающиеся системами отопления и кондиционирования, тоже в дефиците.

Не айтишниками едиными

Искусственный интеллект вызвал нехватку специалистов, на первый взгляд совершенно никак не связанных не с нейросетями в частности, ни с миром информационных технологий в целом. Как пишет портал Wired, возник дефицит электриков, сантехников, а а также специалистов по системам отопления и кондиционирования.

Нехватка представителей этих профессий зафиксирована как минимум в США – стране, где искусственный интеллект развивается стремительными темпами. Здесь очень активно строятся новые центры обработки данных, и многие электрики, сантехники и пр. заняты в этих проектах.

Однако строительство идет настолько интенсивно, что специалистов катастрофически не хватает. По оценкам Бюро статистики труда США, в период с 2024 по 2034 гг. ежегодная нехватка электриков стране составит примерно 81 тыс. человек, если считать по незакрытым вакансиям.

pvproductions / FreePik Чем больше в мире ЦОДов, тем ценнее и дефицитнее электрики

По прогнозам экспертов Бюро, количество трудоустроенных электриков вырастет на 9% в течение следующего десятилетия, «значительно быстрее, чем в среднем по всем профессиям», говорится в их отчете. Но это, на деле, еще довольно оптимистичные предположения.

Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey, в период с 2023 по 2030 гг. в США потребуются дополнительно 130 тыс. квалифицированных электриков, 240 тыс. строительных рабочих и 150 тыс. прорабов. Где взять людей в таком количестве – вопрос по-прежнему открытый.

Искусственному интеллекту нужен интеллект естественный

Сфера ИИ, по всей видимости, в настоящее время является крупнейшим потребителем электриков и сантехников. К такому выводу пришел Крис Маделло (Chris Madello), международный представитель Объединенной ассоциации, профсоюза сантехников и трубопроводчиков.

Аналогичные выводы сделали и аналитики «Международного братства электриков» — профсоюза, представляющего интересы электриков в США, Канаде и на территориях США. По их словам, члены профсоюза «сталкиваются с отдельными проектами по созданию центров обработки данных, для которых требуется в два, три, а иногда и в четыре раза больше работников, чем раньше».

Важно подчеркнуть, что спрос на квалифицированных работников сильно различается в зависимости от профессии и региона. К примеру, в Северной Вирджинии нет недостатка в желающих стать сантехниками или монтажниками трубопроводов, даже несмотря на то, что в этом районе резко возросло строительство центров обработки данных, говорит Маделло.

«У нас всегда гораздо больше желающих поступить на программы ученичества, чем мы фактически принимаем», – добавил Маделло.

Касается каждого

Многие ИТ-гиганты, безжалостно увольняющие различных специалистов и заменяющие их на искусственный интеллект, бьют тревогу из-за нехватки электриков, сантехников и пр. К примеру, интернет-корпорация Google, во владении которой есть собственные ЦОДы, весной 2025 г. объявила о пожертвовании неназванной суммы организации Electrical Training Alliance, которая предоставляет учебные материалы для электриков.

Деньги Google выделила с целью помочь 100 тыс. электрикам в вопросе повышения квалификации. Часть средств пойдет на обучение 30 тыс. новых специалистов к 2030 г.

По прогнозам Google, эти вложения поспособствуют росту числа электриков примерно на 70% в ближайшие годы. Точные сроки компания не установила.

При этом технологические компании, строящие дата-центры, буквально вынуждены конкурировать за квалифицированных рабочих с другими строительными проектами. Они Ведь нужны при возведении заводов, объектов энергетики, больниц, офисных зданий, да и на стройке обычных жилых домов без них тоже никак не обойтись. Искусственный интеллект или робот не протянет кабель, не просверлит отверстия по подрозетники, не соберет электрический щиток, а также не они не в состоянии самостоятельно и правильно проложить канализационные трубы и сделать разводку систем отопления, кондиционирования и водоснабжения.

Никто не молодеет

Свою роль в нехватке квалифицированных специалистов играет и то, от чего никто никому не убежать – старение. Анирбан Басу (Anirban Basu), главный экономист Ассоциации строителей и подрядчиков, отраслевой группы строительной индустрии, заявил Wired, что раньше рабочие передавали свои навыки детям, но в последнее время они стали поощрять следующее поколение к получению четырехлетнего высшего образования. В результате, по словам Басу, строители с наиболее развитыми навыками сейчас достигают пенсионного возраста.

«В течение многих лет отрасль предупреждала о «серебряном цунами», в результате которого высококвалифицированные представители поколения бэби-бумеров массово уйдут на пенсию, – отметил Басу. – Этот период настал. Он уже здесь, и в результате отрасль сталкивается с растущим дефицитом квалифицированных кадров».

Защита от неопределенного будущего

Опрошенные Wired эксперты не могут спрогнозировать, как долго сохранится спрос на квалифицированных специалистов после того, как бум искусственного интеллекта начнет сходить на нет. После завершения строительства центры обработки данных обычно круглосуточно держат на месте небольшую бригаду, а также сеть сторонних подрядчиков, которые занимаются ремонтом различных объектов.

«Когда проект завершится, там не будет кишеть людьми, – сказал изданию Чарльз Уайт (Charles White), курирующий вопросы регулирования в Ассоциации подрядчиков по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха (Plumbing-Heating-Cooling Contractors Association, PHCC). – Но нужно будет поддерживать в рабочем состоянии все это оборудование и эксплуатировать системы. Поэтому определенное количество этих людей останется и войдет в состав ремонтной или оперативной бригады».