Получите все материалы CNews по ключевому слову
White Charles Уайт Чарльз
СОБЫТИЯ
White Charles и организации, системы, технологии, персоны:
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
|Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 2
|Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
|Forelli John - Форелли Джон 25 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
|Россия - РФ - Российская федерация 158235 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
|Dow Jones - MarketWatch 333 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.