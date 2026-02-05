Разделы

White Charles Уайт Чарльз


СОБЫТИЯ


05.02.2026 В мире острый дефицит сантехников и электриков. Виноваты нейросети – все ушли строить дата-центры 1
09.08.2004 Контракты на сотовую связь дороже, чем кажутся 1
30.07.2002 "Бычье ралли" на Уолл-Стрит: индексы подскочили более чем на 5% 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4

White Charles и организации, системы, технологии, персоны:

Applied Materials 302 2
Lam Research - Novellus Systems 110 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 2
Cisco Systems 5234 2
Microsoft Corporation 25325 2
Dell Technologies - Dell Computer 2162 2
Intel Corporation 12577 2
Verizon - WorldCom 496 1
TracFone Wireless 3 1
Independent Investment LLC 6 2
Seaport Securities 22 2
Global Partners Securities 42 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
Merrill Lynch 454 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2765 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Россия - РФ - Российская федерация 158235 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
Internet Stock Report 994 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
S&P 500 562 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

