«Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности

«Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» договорились о старте партнерства в области создания нового класса решений для промышленных предприятий. В рамках партнерства компании предложат совместное решение, которое ускорит процесс цифровой трансформации предприятий и решит актуальные производственные проблемы.

На фоне роста количества проектов цифровизации крупных производств, клиенты отмечают недостаток решений для акселерации этого процесса. «Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» — признанные эксперты в своих отраслях, объединили усилия, чтобы представить совместное решение для ускорения цифровизации промышленных предприятий.

Решение будет строиться на базе платформы цифровизации промышленности от «Mail.ru Цифровые технологии», в основе которой лежат технологии Mail.ru Cloud Solutions, доказавшие свою надежность в публичном облаке в проектах тысяч клиентов. Платформа предполагает возможность публичной, частной или гибридной инсталляции. «Индасофт» дополнит решение специализированными отраслевыми системами автоматизации производства. Экспертиза партнеров позволит эффективно решить наиболее актуальные производственные задачи.

Целью разработки совместного решения станет оптимизация технологических процессов, мониторинг состояния оборудования, повышение качество продукции, а также предотвращение аварийных ситуаций с помощью инструментов предиктивной аналитики и создания «цифровых двойников» процессов и оборудования. Предложение актуально как для предприятий с дискретным, так и непрерывным видами производственного процесса.

«Современные производственные компании уже инвестировали значительное количество средств в автоматизацию своих производств. Это привело к появлению больших объемов данных. Промышленные предприятия хотят извлекать из них больше пользы для бизнеса и внедрять новые цифровые продукты, чтобы повысить эффективность своего бизнеса, — комментирует Дмитрий Сухамера, директор по развитию бизнеса «IoT и Промышленная автоматизация», «Mail.ru Цифровые технологии». — На этом этапе отрасль сталкивается с проблемами, хорошо знакомыми интернет-компаниям. На первый план выходят вопросы “как эффективно хранить и обрабатывать полученные данные, как извлечь выгоду из них?”. Наши технологии в сочетании с глубокой отраслевой экспертизой нашего партнера поможет предприятиям получить максимальный эффект от работы с данными».

«Предиктивный анализ - безусловно та часть сферы Machine learning к которой сложнее всего подступиться обывателю, тем не менее, благодаря нашему практическому опыту, мы вместе с “Mail.ru” станем надёжной опорой для промышленных предприятий в этом вопросе”, - комментирует Иван Колмыков, директор по работе с ключевыми заказчиками, “Индасофт”. - Помимо направления предиктивной аналитики, мы планируем расширять наше сотрудничество с “Mail.ru Цифровые технологии”, перспективными мы считаем наши прикладные отраслевые решения для создания “цифровых производственных лабораторий” и реализации MES-сервисов».