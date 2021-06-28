Аналитические сервисы Seeq в России будут предоставляться Mail.ru Cloud Solutions

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions стала партнером международной компании-разработчика ПО для промышленности Seeq. Новые сервисы стали доступны в рамках сотрудничества с компанией «ИндаСофт», имеющей более 25 лет опыта разработки и внедрения комплексных систем оперативного управления производством.Трехстороннее партнерство предоставляет российскому бизнесу доступ к аналитической системе Seeq, используемой мировыми гигантами промышленности, из отечественной облачной инфраструктуры.

О своем сотрудничестве технологические компании объявили на совместном мероприятии, где провели демонстрацию решения и показали успешные кейсы его применения для различных задач промышленных компаний. Seeq дополняет экосистему отраслевых решений Mail.ru Cloud Solutions, в которую входят аналитическая база данных Arenadata DB, платформа для построения частного облака Private Cloud, платформа промышленного интернета вещей IoT Platform и другие решения. Таким образом, предприятия получают продвинутые защищенные инструменты для работы с данными, которые можно разместить в любом варианте инфраструктуры, в том числе в защищенном частном облаке.

SaaS-решение Seeq помогает быстро и с минимальными затратами повысить эффективность бизнеса за счет анализа производственных данных для решения прикладных задач. ПО предоставляет возможность агрегировать, обрабатывать и визуализировать большие массивы информации, чтобы использовать полученные выводы в процессе принятия решений.

В результате многократно возрастает ценность имеющихся у компаний данных и точность самих прогнозов. Среди клиентов Seeq множество крупных компаний из машиностроения, нефтегазовой химической, фармацевтической, горнодобывающей и энергетический отраслей: Shell, Tesla, Siemens, Merck и другие.

Поддержку пользователей на этапе внедрения Seeq будет выполнять компания «ИндаСофт», которая выступает эксклюзивным партнером международного вендора на территории России.

«Уникальное для отечественного рынка предложение Seeq в рамках облачной инфраструктуры стало первым шагом в отношениях с Mail.ru Cloud Solutions. У нашего партнера сильная экспертиза в промышленности, что создает большие возможности для развития отношений», — подчеркивает Иван Колмыков, директор по работе с ключевыми заказчиками.

С помощью ПО Seeq Mail.ru Cloud Solutions расширяет портфель отраслевых решений. Ранее в частном облаке MCS появилась возможность использования защищенной российской базы данных для промышленности Jatoba. Ее могут использовать компании с повышенными требованиями к безопасности ИТ, в частности нефтегазовые и металлургические предприятия.

«Mail.ru Cloud Solutions предоставляeт в облаке уникальные решения, подходящие под специфические требования для аналитики в промышленности. Мы ориентируемся на потребности крупных компаний, видим растущий спрос со стороны производственных компаний и предлагаем бизнесу экосистему облачных продвинутых решений для работы с данными, поставляемых в любом варианте инфраструктуры, в том числе в рамках защищенного частного облака», — отмечает Дмитрий Сухамера, директор по развитию бизнеса «IoT и промышленная автоматизация» Mail.ru Cloud Solutions.