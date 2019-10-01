Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx

Philips впервые представит на российском рынке аппарат EPIQ CVx – экспертную систему для ультразвуковых исследований в детской (в том числе пренатальной), взрослой и интервенционной кардиологии.

Ультразвуковая система Philips EPIQ CVx предоставляет врачу возможности для более качественной и точной визуализации. Высокое разрешение дисплея обеспечивает максимальную детализацию в 2D- и 3D-режимах, а также при доплеровском картировании. Технологии Philips позволяют специалистам расположить УЗ-снимок на всей диагонали экрана в режиме реального времени без потери качества. Благодаря продвинутой 3D-обработке врачи могут получить подробное 3D-изображение сердца и оценить объем камер, а также использовать виртуальный источник света, чтобы рассмотреть каждую деталь. С помощью специальной функции врачи могут построить модель сердца в режиме реального времени и провести измерения деформации левого желудочка, чтобы выявить врожденные пороки и системные дисфункции. Настройки позволяют специалистам исследовать левое предсердие для диагностики сердечной недостаточности, проводить диагностику правого желудочка для оценки эффекта кардиотоксичности.

Применение EPIQ CVx способствует повышению уверенности врачей при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и позволяет назначать еще более обоснованное лечение.

«Миллионы людей по всему миру страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, это глобальная социально значимая проблема. В России борьба с болезнями сердца и системы кровообращения – одно из приоритетных направлений в рамках национального проекта "Здравоохранение". Компания Philips уделяет значительное внимание созданию высокотехнологичного оборудования и прорывных решений для кардиологических исследований, – отметил Сергей Крутий, руководитель департамента "Ультразвуковые системы" Philips в России и СНГ. – Сегодня мы рады представить впервые в России инновационную ультразвуковую систему Philips EPIQ CVx, которая поможет врачам достигать высоких результатов в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Технический уровень аппарата расширяет возможности визуализации при проведении всех видов УЗИ сердца, в том числе интервенционных. Мы надеемся, что новое оборудование позволит вывести кардиологическую помощь в России на принципиально новый уровень».