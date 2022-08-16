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МТС оцифровала одно из семи чудес Калужской области

МТС в рамках федерального экологического проекта «Место силы» запустила цифровой аудиогид по экотропе «Чертово городище» в национальном парке «Угра» Калужской области и установила на территории парка умную систему фото- и видеонаблюдения, которая позволит повысить безопасность туристов и предупредить о пожарной опасности. Проект разработан в тесном сотрудничестве с особо охраняемой природной территорией и нацелен на защиту дикой природы, экопросвещение и развитие внутреннего экотуризма. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила в национальном парке видеосистему онлайн-мониторинга безопасности туристов и пожарной обстановки с определением координат и моментальным оповещением спасательных служб в случае возгораний или задымлений. За этим следят высокоточная HD‑камера и 17 фотоловушек, способных работать от солнечной энергии. Они способны зафиксировать и оцифровать портреты незаконных рубщиков леса и браконьеров, отличить природные пожары от бытового дыма, исходящего, например, от печных труб и котельных.

«Установив оборудование МТС, мы можем круглосуточно контролировать порядок и обеспечивать безопасность туристов, а также наблюдать за повадками животных и вести научные исследования, ведь на территории национального парка “Угра” сосредоточено более 80% биоразнообразия региона», - сказал директор национального парка «Угра» Виктор Гришенков.

Также МТС разработала бесплатный интерактивный аудиогид по экологической тропе «Чертово городище» - одному из самых живописных туристических маршрутов в регионе протяжённостью в два километра. Во время аудиоэкскурсии туристы пройдут по 12 ключевым точкам, на которых узнают, откуда на равнине взялись огромные валуны, пройдут через «Чертовы ворота», увидят светящийся мох схистостега и познакомятся с биоразнообразием парка. Аудиогид по тропе «Чертово городище» доступен на цифровой платформе и в мобильном приложении МТС Live, его нужно загрузить перед выездом в урочище.

«В рамках экологической программы МТС “Место силы” мы создаем цифровые продукты, которые предоставляют жителям России новые возможности для организации полезного досуга и формируют экологическую культуру населения. По нашим данным Big Data, Калуга входит в топ наиболее привлекательных туристических направлений ЦФО и подобные проекты не только способствуют сохранению уникальной природы парка, но и позволяют привлечь новых туристов в регион. Каждый посетитель сможет увидеть и почувствовать красоту и силу этих мест», - отметил директор филиала МТС в Калужской области Сергей Егошин.

Проект «Место силы» - часть комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а также внедряет на ООПТ технологические решения для наблюдения за редкими животными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом: системы видеонаблюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта.

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